Apenas una campaña ha transcurrido para que Lucas Paquetá se convierta en objeto de deseo para los principales clubes de Europa. Específicamente, ha captado la atención del líder actual de la Premier League y el último vencedor de la Liga de Campeones. El Manchester City —que ha sufrido la partida de dos elementos cruciales como Ilkay Gündogan y Riyad Mahrez durante esta ventana de transferencias de verano— ha comenzado a tomar medidas y considera al centrocampista del West Ham como el componente perfecto para fortalecer su centro del campo.

Sin embargo, el traspaso del jugador de 25 años no resultará económico. Después de que The Athletic informara inicialmente acerca del interés de la escuadra inglesa en el brasileño, recientemente, en The Guardian, se mencionó que el monto de la propuesta inicial fue de 70 millones de libras, es decir, el equivalente a 80 millones de euros.

No obstante, los de ‘La Academia del Fútbol’, que hace poco obtuvieron ingresos de 120 millones de euros por Declan Rice, no muestra intenciones de vender. Según el periódico británico Daily Mail, “el West Ham está firmemente comprometido en retener a Paquetá”, y David Sullivan, propietario del club, ha tomado la determinación de “quedarse con el centrocampista”.

Esta misma fuente reporta en exclusiva que Lucas posee una cláusula de rescisión confidencial de 85 millones de libras que entrará en vigor la próxima temporada. Los ‘citizens’ tienen plena conciencia de que alcanzar un acuerdo no será sencillo; sin embargo, volverán a intentarlo, consigna AS.





¿Cuándo empieza la temporada del Manchester City?

Por el primer título de la temporada en Inglaterra, Manchester City vs. Arsenal se enfrentaron el domingo 6 de agosto por la final de la Community Shield. Los dirigidos por Pep Guardiola y Mikel Arteta se vieron las caras en el mítico estadio de Wembley, ubicado en Londres, resultando ganador ‘Los Gunners’.

El esperado encuentro entre se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus y Futbol Libre TV a partir de las 10 de la mañana (hora de Perú). Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del cotejo. No hay forma de que te pierdas este importante duelo en Inglaterra.





