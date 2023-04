Los últimos días en el Chelsea no están siendo fáciles: perdió ante Real Madrid a mitad de semana y quedó fuera de la Champions League en la etapa de cuartos de final. Como las malas noticias no bastaran, varios jugadores del cuadro inglés se enfrentan a recortes en sus salarios del 30 % por no clasificarse a la Liga de Campeones la próxima temporada, un contratiempo que puede provocar graves consecuencias económicas en el club londinense por la necesidad de cumplir el ‘Fair Play’ financiero.

Con la llegada al club del consorcio estadounidense liderado por Todd Boehly el año pasado, se introdujo una cláusula en los contratos de los futbolistas -los nuevos fichajes y aquellos que renovaran-, que implicaría recortes en los salarios si no se conseguía la clasificación a la Champions, según informó The Telegraph.

Esto no afectará, sin embargo, a jugadores que ya tenían firmados sus contratos en la era de Roman Abramovich como máximo mandatario de la entidad, como es el caso de Kepa Arrizabalaga, Kai Havertz, Mateo Kovacic y Christian Pulisic.

Para estos futbolistas, las cláusulas en sus contratos incluyen bonus por ganar títulos, pero no deducciones por no clasificarse a competición europea, como es el caso del Chelsea esta campaña, en la que tiene casi imposible llegar a la Europa o Conference League.

Para intentar aliviar la presión financiera en un club que se ha gastado más de 600 millones en dos ventanas de fichajes, los ‘Blues’ ofrecieron contratos largos, con sueldos amortizados en diferentes años, pero están obligados a dejar salir a jugadores el próximo verano para cuadrar las cuentas y no enfrentarse a posibles sanciones por parte de la UEFA o de la Premier League.





¿Qué solución hay a la vista?





Entre las opciones para aligerar las cuentas está N’Golo Kanté, que termina contrato este año y no ha cerrado aún una renovación, mientras que Mason Mount, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang y Ruben Loftus-Cheek finalizan su compromiso con el Chelsea en junio de 2024 y el club puede tratar de sacar dinero este verano antes de que se marchen gratis.

En total, desde la llegada de Boehly, el Chelsea ha fichado o renovado a 19 futbolistas, entre los que se incluyen César Azpilicueta, Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk y Reece James.





