El dinero no compra la felicidad, una verdad que el Chelsea ha experimentado dolorosamente en estos tiempos. Con más de 300 minutos sin anotar un solo gol en la Premier League, el equipo ha encadenado tres partidos sin celebrar un tanto. En la actualidad, se encuentran en la décimocuarta posición de la tabla de posiciones, distantes 13 puntos del liderato. A pesar de la inversión millonaria en grandes jugadores y la contratación de un experimentado entrenador como Mauricio Pochettino, la realidad en Stamford Bridge no da motivos para sonreír. Los ‘Blues’ no han logrado gritar un gol en todo el mes de septiembre, y el club ha comunicado que si no marcan ante el Brighton, no habrá premio al Gol del Mes.

Con la intención de construir un equipo ofensivamente fuerte que dejara a los aficionados sin voz de tanto celebrar goles, el Chelsea realizó una inversión significativa: 1.070 millones de euros en fichajes de primer nivel. Sin embargo, desde la llegada de Boehly en mayo de 2022, los fichajes en futbolistas de ataque como Nkunku, Jackson, Sterling, Mudryk, Joao Félix y Madueke no han producido los resultados ni los goles deseados.

Podría decirse que septiembre ha sido el peor mes para el Chelsea en lo que va del 2023. Actualmente, se ubican en la decimocuarta posición tras seis jornadas, a nueve puntos de la zona de la Liga de Campeones, y no han conseguido anotar un solo gol en lo que va del mes. A pesar de que en sus últimos encuentros el tiempo extra fue más prolongado de lo habitual, no han logrado celebrar en la Premier League, aunque mantienen la esperanza de hacerlo en la Copa de la Liga de Inglaterra.

“Estamos jugando bien, pero no somos certeros de cara a portería. Eso es lo que tenemos que solucionar, intentando dar más confianza a nuestros jugadores ofensivos. El problema es que lo más importante en el fútbol es marcar goles y es lo único que nos falta”, declaró el entrenador de los ‘Blues’, Mauricio Pochettino.

El Chelsea no ha logrado marcar un gol desde el 30 de agosto en su enfrentamiento contra el Wimbledon de League Two en la Carabao Cup. Han pasado 28 días desde que los aficionados azules no han podido decir la palabra “gol”. Su última victoria (2-1) fue sellada por Enzo Fernández con su gol. Desde entonces, han transcurrido 289 minutos y tres partidos (un empate 0-0 frente al Bournemouth y dos derrotas de 0-1 ante Nottingham Forest y Aston Villa) sin poder celebrar una diana.

¿Cuál fue el último Mejor gol del Mes de Chelesea?

El Chelsea tiene aproximadamente 90 minutos para anotar un gol, de lo contrario, se quedarán sin el premio al Mejor Gol del Mes de septiembre. Ante esta “problemática”, los aficionados han sugerido diversas “soluciones”, como elegir un gol de la categoría sub23 o de los entrenamientos, de entre los que han sido marcados. La desesperación se palpa en Stamford Bridge, donde todos ansían celebrar un gol y poner fin a la racha negativa que atraviesa el club.

El último premio al Mejor Gol del Mes, correspondiente a agosto, fue otorgado a Carney Chukwuemeka, luego de su anotación en el partido contra el West Ham, aunque el Chelsea perdió 3-1 en la Premier League.

Your August Goal of the Month winner, Carney Chukwuemeka! 👏 pic.twitter.com/x6txEpDjyg — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 6, 2023





Si logran marcar al menos un gol, ese tanto se convertirá en el ganador. Un hecho similar ocurrió en febrero, cuando Joao Félix, quien ahora es uno de los goleadores del Barcelona, se llevó este galardón al ser el único en anotar un gol con los ‘Blues’. Lo hizo en un enfrentamiento contra el West Ham (1-1) en un mes en el que empataron contra el Fulham (0-0) y sufrieron derrotas ante Dortmund (1-0), Southampton (0-1) y Tottenham (2-0). Ahora, están a 90 minutos de tener otra oportunidad para optar por el premio. La última chance será hoy en Stamford Bridge.





