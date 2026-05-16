vs. se verán las caras en el Wembley Stadium, este sábado 16 de mayo por la final de la . El encuentro está programado para las 9:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no haberlo buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 10:00 a.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancó a las 11:00 p.m.

Chelsea vs. Manchester City. (Video: Chelsea)
Chelsea vs. Manchester City. (Video: Chelsea)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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