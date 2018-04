Chelsea vs Southampton chocan hoy EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda semifinal de la FA Cup en el estadio de Wembley. El partido va desde las 9 de la mañana (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN 2. Sigue en esta nota el minuto a minuto más completo de todos.



Chelsea vs Southampton: alineaciones confirmadas



Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Cahill (c), Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Emerson; Willian, Giroud, Hazard.



Southampton: McCarthy, Cédric, Hoedt, Yoshida, Bednarek, Bertrand (c), Romeu, Højbjerg, Ward-Prowse, Tadić, Long.

LA PREVIA

Chelsea no ha podido defender su título en la Premier League y sueña con acabar entre los cuatro primeros para jugar la 'Champions' el curso que viene, mientras que los del sur de Inglaterra, inmersos en la batalla por evitar el descenso, tienen un pie en segunda división.



La principal ausencia de Antonio Conte será el lateral español Marcos Alonso, quien el jueves fue sancionado con tres partidos por la Federación tras ser acusado de "conducta violenta". La nota positiva es la vuelta al 'once' de Eden Hazard y Willian, quienes fueron suplentes en la victoria de ayer contra el Burnley (0-2).



"Tenemos que estar motivados e intentar acabar la temporada lo mejor posible. Ahora estamos ante una buena posibilidad de jugar en Wembley, derrotar al Southampton y estar en una final por segundo año consecutivo", aseguró Conte.



Chelsea dejó en su camino a Norwich (0-0 a domicilio y victoria 1-1 en los penaltis en casa en el 'replay'), Newcastle (3-0), Hull (4-0) y Leicester (1-2) para llegar a semifinales.



Su rival el domingo es el necesitado Southampton, enfrascado en la pelea por evitar el descenso a la Championship: a falta de cuatro jornadas está a cuatro puntos de la salvación.



Son duda en los 'Saints' dos piezas clave como Mario Lemina y Sofiane Bouffal, quienes se perdieron el empate entre semana con el Leicester por molestias, y no estará el central Jack Stephens, que cumplirá su tercer y último partido de sanción.



"No todas las temporadas tienes la oportunidad de ganar un título importante. En mi opinión, la FA Cup es la mejor competición del mundo. Mucha gente dice que se ha visto ensombrecida por la Champions League y la Premier, pero no pienso así. Estamos ante una gran oportunidad y no vamos a desaprovecharla", dijo Mark Hughes, técnico del Southampton.