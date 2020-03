Jürgen Klopp no solo es uno de los mejores entrenadores del mundo. También un sensible ser humano que ha conmovido a varios al confesar que se emocionó hasta las lágrimas con el video de un ‘You’ll never walk alone’ cantado en un hospital de Inglaterra.

A menos del entrenador del Liverpool llegó un video en el que se observa a personal de un centro de salud dándose ánimo en medio de la lucha contra el coronavirus en Reino Unido. Semejantes imágenes sacaron el lado más humano del estratega alemán.

“Me enviaron un vídeo de personas en el hospital en el área de Cuidados Intensivos. Cuando comenzaron a cantar el ‘You’ll never walk alone’ comencé a llorar de inmediato. Es increíble, pero eso demuestra todo. Esta gente no solo trabaja, sino que lo hace con un gran espíritu”, dijo el entrenador de los ‘Reds’.

Como se sabe, ’You’ll Never Walk Alone’ es una especie de himno para el Liverpool, que cada vez que se entona en Anfield funge de motivación para los jugadores en la cancha.

Sobre la Champions League

Por otro lado, Jürgen Klopp se refirió a la eliminatoria en la Champions contra Atlético de Madrid que, según el alemán, tuvo un punto de quiebre a partir de la crisis provocada por el coronavirus en España.

“Hace dos semanas, aunque parece que hace años que jugamos contra el Atlético. Recuerdo que todos sabíamos de la situación del coronavirus en todo el mundo, pero aún estábamos en nuestro túnel, si quieres, y hasta entonces no llegó a nuestra mente en Inglaterra”, declaró el estratega en una entrevista brindada a la página oficial de los ‘reds’.





