El partido que Arsenal tenía previsto para este miércoles ante Manchester City, por la Premier League inglesa, fue postergado después que los jugadores del club londinense fueron puestos en cuarentena por sospecha de contagio con coronavirus.

En una nota, el club Arsenal informó que la decisión de suspender el partido fue adoptada por precaución, ya que varios jugadores mantuvieron contacto con el dueño del club griego Olimpiakos -quien arrojó resultado positivo al coronavirus- cuando ambos equipos se enfrentaron por la Europa League.

Por su parte, el Manchester City también se pronunció y deseó pronta recuperación al presidente del club griego.

“Manchester City desea al señor Marinakis una rápida recuperación y más información llegará en los próximos días sobre la recalendarización del encuentro, pero se le avisa a los fanáticos que no vayan al Estadio Etihad para este encuentro”.

Vale aclarar que este partido había sido aplazado anteriormente por la presencia de los Citizens en la final de la Carabao Cup (victoria y título ante el Aston Villa).

Guardiola se opone a los partidos sin público

Pep Guardiola, cree que los partidos de fútbol en Inglaterra pronto tendrán que jugarse en estadios vacíos debido al brote de coronavirus, aunque destacó que preferiría que sean pospuestos a que sean sin público.

“¿Tiene sentido jugar al fútbol sin espectadores? Nosotros hacemos nuestro trabajo para ellos. Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar. Haremos lo que nos digan, pero no me gustaría jugar sin público ni en Champions (con Real Madrid) ni en la Premier”, dijo el DT en rueda de prensa.

