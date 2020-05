El coronavirus en México continuó alcanzando cifras sin precedentes y, según los datos proyectados por el gobierno azteca, este 8 de mayo se debería alcanzar el pico de contagios en el territorio nacional, cosa que esperan se cumpla y que luego las cifras comiencen a disminuir con el paso de los días. El brote de esta enfermedad ocasionó que cientos de empresas tengan que cerrar al no encontrar manera de permanecer operando y, como si fuera poco, el impacto económico también causó que importantes industrias se detengan, ocasionando terror en la población.

El coronavirus en México sigue en aumento. Y a hoy jueves 7 de mayo se registraron más de 29,000 casos confirmados de contagios y 2,961 fallecidos. No te pierdas el minuto a minuto a través de Depor.com. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que su medida -aislamiento social voluntario- ayudó a “aplanar la curva epidémica”.

Coronavirus en México, jueves 7 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Coronavirus en México hoy: suman 2,961 muertos y 29,616 casos confirmados

Coronavirus México | La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los mexicanos a hacer caso a las recomendaciones de prevención ante el nuevo coronavirus (COVID-19), ya que hacerlo es “vital, de vida o muerte”.

Coronavirus México | Manuel Negrete, exfutbolista y actual alcalde de Coyoacán en Ciudad de México, habría dado positivo a coronavirus.

Coronavirus México | Para evitar la algarabía y el consecuente riesgo de contagio del virus, la alcaldía de Ciudad de México ha propuesto una celebración por el Día de la Madre diferente. Sin abrazos ni besos, solo con saludos virtuales y flores llegadas por mensajería. Así esperan las autoridades mexicanas que millones de ciudadanos celebren el Día de la Madre, que este año coincidirá con el pico de propagación del coronavirus.

Coronavirus México | L’Oréal apoyará a estilistas en México por crisis de coronavirus. La empresa de productos de belleza apoyará con cursos, material sanitizante y congelación de pagos para estéticas y peluquerías del país.

Coronavirus México | Preocupación por avance del coronavirus en Ciudad de México. La entrada al panteón de San Nicolás Tolentino, en el este de la Ciudad de México, está flanqueada por letreros amarillos que advierten sobre el alto contagio de COVID-19. A un lado, un depósito de agua invita al visitante a lavarse las manos mientras guardias de seguridad controlan que ingrese sólo un familiar por difunto.

Coronavirus México | Representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertaron sobre el incremento de la pobreza en el país. Señalaron que esta situación podrá agravarse ante la pandemia, así como la carencia alimentaria en la niñez mexicana, esto al presentar el documento “Recomendaciones dirigidas a tomadores de decisiones en México para la vulnerabilidad alimentaria derivada del COVID-19”.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que nombrará a un representante del gobierno federal en cada uno de los seis estados donde la transmisión de la enfermedad ha crecido, y se han convertido en los focos rojos del país.

Coronavirus México | Con el 80% de la flota en tierra por la crisis del COVID-19, la industria mexicana de aviación perderá 5,291 millones de dólares este año, advirtió Luis Noriega, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 27,634 casos confirmados de contagio y 2,704 muertos fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 17,781.

Coronavirus México | Investigadores de la UNAM dieron cuenta este jueves que crearon la aplicación #Juntosvenceremoscovid19. Esta app puede usarse en un celular o notebook, y elabora casi en tiempo real un mapa de zonas de riesgo de contagio, lo que puede ayudar a mitigar los efectos de la pandemia y a restringir su propagación.

Coronavirus México | Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció la apertura de una estructura hospitalaria temporal para asistir a pacientes con COVID-19 no críticos en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Coronavirus México | “La pandemia ha trastocado todas las actividades en el mundo y ha significado un reto para la humanidad, y aún falta tiempo para que esta situación termine”, afirmó Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Coronavirus México | Pese a que Nuevo León es el duodécimo estado del país con el mayor número de casos confirmados (511) y que estamos prácticamente en el pico de la pandemia a nivel nacional, los municipios de Monterrey y San Pedro Garza anunciaron que reanudarán sus actividades comerciales.

Coronavirus México | El número de pasajeros transportados en 35 de los principales aeropuertos de México cayó en un 93% durante abril, en comparación con el mismo mes del año anterior. Así lo reportaron los tres principales operadores aeroportuarios del país en las estadísticas del último mes.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza nuevas medidas que, sin arriesgar un aumento de casos de COVID-19, permitan retomar las actividades económicas en el país azteca. Una de estas opciones es la instalación de un ‘semáforo’ que determine los municipios aptos para dar este paso.

Coronavirus México | Son 115,000 créditos solidarios que ha depositado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a pequeñas empresarios que han solicitado uno de los apoyos de 25,000 pesos que ofrece la institución, informó Zoé Robledo, director de la institución.

Coronavirus México | Según las autoridades sanitarias del municipio de Guadalupe en Nuevo León, al menos 50 personas están contagiadas. “Todos están en situación delicada, son un grupo de riesgo, todos diabéticos e hipertensos y la edad avanzada de más de 80 años”, añadieron.

Coronavirus en México, miércoles 6 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | El Instituto Nacional de Medicina Genómica explica brevemente el proceso de contagio por Covid-19 para que la población tenga un panorama más claro y extremen precauciones durante la pandemia.

Coronavirus México | El Instituto Mexicano del Seguro Social compartió la historia de Nancy (30 años de edad), quien superó al coronavirus tras 18 días de estar internada y ahora se encuentra estable junto con su bebé que se encuentra en su vientre con 22 semanas de gestación.

Coronavirus México | La Secretaría de Salud reitera que hasta la fecha no existe una vacuna o tratamiento para curar el coronavirus, por lo que se incita a contrastar la información para no caer en noticias falsas. Además, la mejor manera de cuidar la salud es quedándose en casa.

Coronavirus México | De momento, el maratón está programado para el 30 de agosto , si bien se tiene contemplado que la cuarentena se levante en los primeros días de junio, las restricciones para los eventos masivos continuarán sin una fecha estipulada.

Coronavirus México | El Maratón de la Ciudad de México podría ser cancelado por el coronaviru s. Las autoridades de Indeporte analizan esta opción que se anunciaría en los próximos días.

Coronavirus México | El Gobierno de la Ciudad de México tiene preparado este Festival Virtual de ‘Corazón a Corazón’ para festejar el día de las madres a la distancia. Algunos restaurantes harán servicios a domicilios para este 10 de mayo.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la decisión de su Gobierno de limitar la generación de energía privada durante la pandemia para evitar las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y darle un “trato justo”.

Coronavirus México | El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en octubre podría presentarse una segunda ola de la pandemia de COVID-19 en territorio mexicano. Sin embargo, el funcionario piensa que el país “va ganando” en la lucha contra la enfermedad.

Coronavirus México | Con el fin de poner en valor el rico bagaje de lenguas y culturas prehispánicas que se conservan en México, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión anunciaron el lanzamiento del programa “Aprendiendo desde mi comunidad”, dirigido a niños de pueblos originarios asentados en ese estado del país.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 26,025 casos confirmados de contagio y 2,507 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se contabilizan en 16,810.

Coronavirus México | Trabajadores del hospital general Adolfo Prieto en Taxco denunciaron que los directivos del nosocomio tenían guardado en oficinas administrativas el equipo e insumos médicos para atender a pacientes de COVID-19.

Coronavirus México | El peso mexicano inició su jornada a la baja, después de la publicación de datos sobre el empleo en Estados Unidos que motivaron al dólar. La divisa se ubicaba en 24,1990 pesos por dólar, con una diferencia de 0,317 respecto a las 23,8820 unidades del cierre de la sesión del martes.

Coronavirus México | Tlaxcala es la única entidad del país que se niega a informar cuántos casos de COVID-19 tiene en cada uno de sus 60 municipios. Así lo revela una investigación de Quinto Elemento Lab .

Coronavirus México | La pandemia de COVID-19 ha impactado a la industria automotriz. Tras el paro de fábricas a nivel internacional, el cierre de concesionarios y la instrucción de permanecer en casa, las ventas de autos durante abril de 2020 cayeron un 64.5% en México respecto a abril del año anterior.

Coronavirus México | La Secretaría de Salud informó que el pico máximo de contagios en el país ocurrirá el 8 de mayo, dos días después de lo que habían pronosticado el viernes pasado. “La predicción es ligeramente menor a lo que habíamos tenido”, declaró el Subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.