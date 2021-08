El ‘Teatro de los Sueños’ se volverá a vestirse de gala para recibir nuevamente a Cristiano Ronaldo. Tuvieron que pasar doce años para que el atacante portugués vuelva a vestir los colores del Manchester United, en una operación de mercado que nadie esperaba y que terminó siendo celebrado como un gol de campeonato por todos los aficionados de los ‘Red Devils’.

En el 2009 tuvieron que dejar partir al ‘Bicho’ por 94 millones de euros, cifra que desembolso el Real Madrid por su servicios. Sin pensar que varias temporadas después lo tendrían de vuelta solo por 15 mill. € más 8 mill. € en variables, según señala Fabrizio Romano.

Asimismo, el citado periodista italiano también informa que ‘CR7′ percibirá un salario de 29 millones de euros por las próximas dos temporadas. Tres menos de lo que le ganaba la Juventus, donde era el mejor pagado, aunque también lo será en el United.

Cabe precisar que su valor en el mercado es de 45 millones, tomando como referencia la cifra estimada por el portal Transfermarkt. Lo que hace pensar que fue un negocio redondo para el cuadro inglés. En todo sentido, ya que también lograron meterse en el camino de su clásico rival y no dejar que una de sus leyendas se marcha a la vereda de enfrente.

La llamada de Ferguson

Cuando parecía que el luso se quedaba sin ‘novias’, apareció una llamada a la que ni Cristiano pudo rechazar, la de Sir Alex Ferguson, que hizo cambiar la dinámica y el curso de la ‘operación’, según ha contado el ‘Manchester Evening News’.

El ex entrenador de los diablos rojos contactó con Cristiano Ronaldo y le convenció para volver a su antiguo club, aun con una rebaja de salario. En Old Trafford, el portugués no solo ganó títulos a nivel personal y colectivos, sobre todo comenzó a construir su carrera de leyenda.





