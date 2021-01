Cristiano Ronaldo empezó a ganarse un nombre en la élite del fútbol mundial con camiseta de Manchester United. Allí brilló el portugués antes de fichar por Real Madrid y hacer historia que a la postre todos conocemos (Mr. Champions y máximo goleador en la historia de este deporte). De su paso por los ‘Red Devils’, sin embargo, no todo fue felicidad para la actual estrella de Juventus.

El exfutbolista Rio Ferdinand, compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, reveló en BT Sport una llamativa discusión que protagonizó el luso con Ruud van Nistelrooy, unas de las estrellas del cuadro inglés en el 2003. El motivo del cruce se dio por el juego de un jovencísimo ‘CR7′.

“Solía romperse en el entrenamiento, pero recuerdo una vez, creo que fue un buen momento para él, pero no se lo tomó muy bien. Ruud (Van Nistelrooy) era el hombre del United en ese momento. Fue el hombre que marcó todos los goles”, empezó el inglés.

“Cristiano Ronaldo tenía el balón y hacía trucos y Ruud corría en el área, Ronaldo no pasaba y Ruud se volvía loco, gritando”, relató el inglés. Ante tal situación, el holandés reaccionó: “Debería estar en el circo, no debería estar en la cancha”. La respuesta del portugués no tardó en llegar: “¿Por qué me habla así?”, contestó el actual atacante de la ‘Vecchia Signora’, en una acción más de inexperiencia.

“Ese altercado fue clave”, admitió Ferdinand, que se animó a decir que “algunos niños se habrían hundido y perdido la confianza. Algunos habrían seguido haciendo lo mismo, pero Cristiano Ronaldo sabía que Ruud van Nistelrooy podría tener razón y luego todo se convirtió en números, estadísticas, goles”. Ahora Cristiano entiende, no hay que hacer tantos juegos para llegar a la acción más importante: el gol.





