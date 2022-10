Cuando finalizó el mercado de pases de las grandes ligas europeas, Cristiano Ronaldo no tuvo más opción que quedarse en el Manchester United. Pese a que no contaba con la confianza plena de su entrenador e incluso se dijo que la dirigencia de club no lo quería, el portugués no encontró una salida acorde a sus pretensiones y decidió permanecer con los ‘Red Devils’ con la finalidad de aprovechar los pocos minutos que le podían dar y así llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, la directiva ‘roja’ ya se cansó de la irregularidad del equipo y ha pensado en un sustituto para el portugués.

Ha sido el diario The Sun el que ha señalado este sábado que el ‘ManU’ ha puesto sus ojos en el delantero del Brentford, Ivan Toney, quien a sus 26 años viene desarrollando una gran temporada en la Premier League, en la que hasta el momento lleva anotados seis goles, además de haber repartido tres asistencias en un total de diez encuentros disputados.

Toney ya ha tenido oportunidad de ser convocado a la selección de Inglaterra y los medios locales esperan que tenga un futuro prometedor. Su ficha está valorizada en 40 millones de euros, números que son alcanzables para el Manchester United actualmente. Aunque también existen rumores que estaría siendo pretendido por el Chelsea y el Everton.

De cualquier modo, el múltiple campeón británico debe esperar la salida de Cristiano Ronaldo para ir a por otro fichaje, por lo que esperan que el luso tenga propuestas de oros clubes en el mercado invernal europeo, pues no estarían tan conformes con esperar el final del curso 2022-2023.

Cristiano Ronaldo y su futuro: ¿rumo a la MLS?

Todos lo inconvenientes que tiene ‘Cris’ en Manchester han hecho que algunos clubes ya comiencen a preguntar él. Uno de los que asoma es Inter de Miami que tiene a David Beckham como uno de sus dueños, según ha señalado el periodista Pedro Almeida, un es experto en mercado de fichajes.

El comunicador portugués ha revelado que el exjugador de la selección inglesa ya conversó con el ‘Comandante’ para sumarlo a las filas de su plantilla. Una ciudad con todas las comodidades y un salario jugoso serían lo elementos determinantes para que el futbolista de una respuesta afirmativa.





