Cristiano Ronaldo fue protagonista del Manchester United vs. Everton (0-1) por Premier League el pasado sábado, pero no por alguna jugada en particular o por un gol, sino por las imágenes en las que se le ve lanzando al suelo el celular de un joven fanático que intentaba grabarlo camino al camerino.

Tras viralizarse el video, muchas personas criticaron la actitud del delantero, pero, las declaraciones que más llamaron la atención en las últimas horas fueron las de la madre del niño afectado, quien asegura que el pequeño está viviendo una verdadera ‘pesadilla’ tras lo ocurrido.

De acuerdo con información del ‘Liverpool Echo’, el hincha afectado habría sido Jake Harding, un menor de 14 años quien es autista y padece dispraxia. Su madre, Sarah Kelly, dio su testimonio al medio en cuestión.

“Después de los 90 minutos, los jugadores del Manchester United comenzaron a caminar. Estábamos en Park End, así que estábamos justo al lado del túnel por donde pasaban caminando; mi hijo estaba allí grabándolos a todos”, comenzó la madre.

“Filmó a todos los jugadores del United caminando. Y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando”, explicó Kelly.

La madre de Jake publicó imágenes de su hijo, una con la mano y un importante moretón en ella, luego del incidente. “Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de esto”,

“Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así lo veo yo como mamá. Él está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a un partido. Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido...”, finalizó Kelly.

Cristiano es investigado por la policía

Según reveló Sky Sports, Manchester United está investigando el incidente junto con la policía local. Un portavoz de las autoridades de Merseyside confirmó la investigación. “Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United FC y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol Everton-Manchester United en Goodison”, indicó.

“Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14.30 horas, se informó de que un niño había sido agredido por uno de los jugadores del equipo visitante cuando salían del campo. Se están realizando investigaciones y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton para revisar las imágenes y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”, prosiguió.





