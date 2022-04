Las disculpas y el reconocer su error, así como su intento por remediarlo, no son suficientes. La Policía inició una investigación por un incidente en el que el delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo tiró un teléfono móvil de un aficionado del Everton después de arrebatárselo de la mano, tras el choque de ambos equipos por la Premier League.

En las redes sociales aparecieron imágenes que mostraban al portugués cogiendo un móvil de un seguidor de los ‘Toffees’ y tirándolo al suelo mientras cojeaba hacia el túnel después de la derrota del United en Goodison Park (1-0).

Posteriormente, el exmadridista se disculpó por su “arrebato” e invitó al seguidor a ver un partido en Old Trafford “como una señal de juego limpio y deportividad”. “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos atravesando”, explicó en Instagram.

“Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman este bonito deporte. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, apuntó.

Un portavoz de la policía de Merseyside confirmó la investigación. “Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United FC y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol Everton-Manchester United en Goodison”, indicó.

“Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14.30 horas, se informó de que un niño había sido agredido por uno de los jugadores del equipo visitante cuando salían del campo. Se están realizando investigaciones y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton para revisar las imágenes y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”, prosiguió.

Nueva derrota en Premier

Cristiano Ronaldo estuvo todo el partido entre los ‘Red Devils’ y el cuadro de Merseyside que abrió la fecha sabatina en el fútbol inglés. El cuadro local se impuso por 1-0 con anotación de Anthony Gordon sobre los 27 minutos de la primera mitad. Con ese resultado, el equipo de Ralf Rangnick se aleja de los puestos de Champions League.

Sin opciones de pelear por un título esta campaña, los ‘Diablos Rojos’ enfocan sus fuerzas en el pase a la siguiente Liga de Campeones. De la Premier League, vía el torneo, van los cuatro primeros de la tabla. De momento, el Manchester United se ubica en la casilla siete con 51 puntos, seis debajo de Tottenham, actualmente asegurando el último boleto para participar por la ‘Orejona’.





