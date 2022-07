La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United, en el presente mercado de fichajes de verano, empieza a coger forma. El veterano delantero portugués ya dejó en claro que no desea seguir jugando en Old Trafford ante la ausencia de los ingleses en la próxima Champions League y estos parecen haber comprendido su decisión, razón por la que, según prensa lusa, han fijado un precio de venta para el nacido en Funchal. En el equipo de Carrington estiman tanto al futbolista de 37 años que no pondrán trabas para su marcha y están listos para negociar.

Según informó el periodista portugués Bruno Andrade, el Manchester United ha fijado el precio de venta de Cristiano Ronaldo en 17 millones de euros. Por este monto, el equipo de la Premier League escuchará a los distintos clubes que sueñan con los servicios de ‘CR7′ como Chelsea, AS Roma o Napoli.

El último jueves, el sitio inglés SKY Sports ya adelantaba que “Manchester United está dispuesto a escuchar ofertas” por el delantero portugués. Sin embargo, en la misma línea, apuntó que “la decisión final la tendrá Cristiano Ronaldo, dejando la puerta abierta a que cambie de opinión y se quede en Old Trafford”.





Factor Jorge Mendes





Jorge Mendes es el agente de Cristiano Ronaldo y apenas conoció el deseo de su mejor representado empezó a explorar alternativas. De hecho, The Athletic adelantó que hubo una reunión entre el empresario Todd Boehly, copropietario del Chelsea. En la misma línea, Joan Laporta, presidente de Barcelona, admitió que conversó con el hombre de negocios.

Al respecto, Sky Sports contó “que el agente de Ronaldo, Jorge Mendes, pasó las últimas semanas vendiendo el ‘efecto Cristiano’ a los clubes después de compilar un expediente del inmenso patrocinio de su cliente, las redes sociales y la influencia de los ‘nuevos mercados’”.

Cabe recordar que el contrato de Cristiano Ronaldo con el Manchester United recién termina el 30 de junio del próximo año. Por la cabeza del cinco veces ganador del Balón de Oro solo pasa la idea de jugar la Champions League y sabe que en Old Trafford no lo podrá hacer.





