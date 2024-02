El domingo 4 de febrero, Arsenal vs. Liverpool se enfrentan en un partido correspondiente a la jornada 23 de la Premier League. El compromiso, que se jugará en el Emirates Stadium, está programado para iniciar a las 11:30 a.m. (hora peruana, 1:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo. No te lo puedes perder.

Los ‘gunners’ llegan a este duelo tras obtener dos triunfos consecutivos por la Premier, ante Crystal Palace y Nottingham Forest. En este último compromiso, vencieron por 2-1 gracias a los goles de Gabriel Jesus y Bukayo Saka. Taiwo Awoniyi descontó en los últimos minutos, pero ya no hubo tiempo para más. Un triunfo importante, en condición de visitante, para los de Mikel Arteta.

Los ‘reds’, por su parte, llegan a este compromiso tras golear 4-1 a Chelsea por la pasada jornada de la Premier League. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp fue una aplanadora y no tuvo problemas para doblegar al cuadro londinense. Diego Jota, Conor Bradley, Dominik Szoboszlai y Luis Díaz anotaron para el combinado local. Mientras que Christopher Nkunku descontó para los ‘blues’.

Cabe mencionar que, en estos momentos, Liverpool se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 51 puntos en 22 partidos. En segundo lugar está el Manchester City con 46 puntos en 21 duelos, y el Arsenal completa el podio con 46 unidades en 22 compromisos. Los ‘gunners’ buscarán un triunfo este domingo para ponerle candela a la lucha por el campeonato inglés.





¿A qué hora juegan Arsenal vs. Liverpool?

Arsenal vs. Liverpool está programado para jugarse en el Emirates Stadium, este domingo 4 de febrero desde las 11:30 de la mañana, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a la 1:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 12:30 p.m. No te lo puedes perder.





¿En qué canal ver Arsenal vs. Liverpool?

Arsenal vs. Liverpool será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus para el territorio sudamericano. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso válido por la Premier League.





