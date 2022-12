Enzo Fernández tuvo una Copa del Mundo soñada: terminó ganando el título con la Selección Argentina en Qatar 2022 y fue considerado el mejor jugador joven del torneo, y tras la consagración, el futbolista del Benfica es buscado por gigantes de Europa, dispuestos a pagar más de 100 millones de euros por él. Encima, en las últimas horas, se sumó otro más: Chelsea.

Si bien su cláusula de rescisión es de 120 millones de euros, la cual la puso el club portugués para tratar de retenerlo, teniendo en cuenta que se acercan los octavos de la Champions League, ya se habla de que podría ser transferido por 127 y entra en escena el Chelsea

Según el medio Daily Record, el club de Londrés está dispuesto a hacer un esfuerzo económico y lo considera una prioridad para la próxima temporada. Quieren convertir al volante en la venta más cara en la historia del Benfica, superando la de Joao Felix al Atlético de Madrid.

Lo cierto es que si algún equipo está dispuesto a abonar la cláusula, como se espera que sea, ya quedará en manos del futbolista de 21 años la decisión. Puede llegar a ser una oportunidad única y todo indica que la va a aprovechar.

Benfica tiene en la mira a otro campeón del mundo

En las últimas horas, diferentes medios ya piensan que el equipo portugués no podrá mantener a Enzo Fernandez en sus filas mucho más tiempo, y que los directivos de ‘Las Águilas’ ya comenzaron a buscarle reemplazante a su nueva joya y el primer nombre que surgió es de otro campeón del mundo.

De acuerdo con el diario español Estadio Deportivo, uno de los nombres que se analiza en Lisboa es la posibilidad de hacerse de un compañero de Enzo en la Albiceleste y se trata de Guido Rodríguez,volante milita en el Betis.

El ex River tiene contrato vigente con el equipo andaluz hasta junio de 2024 y la idea de la dirigencia es llegar a un acuerdo para extender ese vínculo. Manuel Pellegrini, DT del equipo, lo considera un titular inamovible en su once. Sin embargo, no le cerraría las puertas a una buena propuesta monetaria y pretendería una cifra aproximada de 28 millones de euros por el argentino.





