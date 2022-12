Kylian Mbappé quiere salir del Paris Saint-Germain ya sea en el mercado de invierno o verano de 2023. Si bien el delantero francés renovó con el cuadro capitalino hace pocos meses, y hasta el 2025, ahora se encuentra arrepentido y busca una vía de escape. Al futbolista nacido en Bondy le motiva vestirse con los colores del Real Madrid, aunque no es la única razón por la que desea salir del Parque de los Príncipes. En Francia apuntan que el espinoso asunto también tiene que ver con Lionel Messi, jugador que hace menos de dos semanas el ganó el Mundial de Qatar 2022.

Tal como publican este miércoles medios como Telefoot y L’Equipé, la inminente renovación del genio rosarino no ha caído muy bien en Mbappé y su objetivo de ser el rostro más representativo del PSG ante el planeta. Indirectamente, Messi estaría poniendo a ‘Kiki’ en bandeja de plata para el Real Madrid.

Los medios citados apuntan que Mbappé esperaba quedarse como la única estrella en el PSG a partir de mediados de 2023. Sin embargo, todo hace indicar que ‘Donatello’ tendrá que verle la cara al argentino por otra temporada. Es más, de acuerdo al rendimiento de la ‘Pulga’, el contrato podría prolongarse hasta 2025.

La decisión de Mbappé de salir del PSG por “culpa” de Messi no haría más que confirmar que la relación de los cracks nunca ha sido de las mejores. El hecho de haberle ganado la Copa del Mundo podría fracturar aun más la relación, aunque para el entrenador Galtier, no existe motivo de pelea entre estos grandes jugadores.

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde. El comportamiento de su arquero es otra cosa, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa”, destacó Galtier.

Además, el DT elogió al crack francés por su actitud de regresar antes de lo previsto a los entrenamientos: “Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente”.





¿Dónde empezó Mbappé como futbolista?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR