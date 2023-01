Arsenal vs. Newcastle se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, Fútbol Libre TV y Sky Sports por la jornada 19 de la Premier League. El compromiso está pactado para este martes 3 de enero desde las 2:45 p.m. (horario peruano) en el Emirates Stadium. Recuerda que podrás vivir en Depor el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias.

Arsenal llega a este compromiso después de haber vencido al Brighton & Hove Albion por la fecha 18 de la Premier League, un resultado que les permitió mantenerse como líderes absolutos del campeonato con 43 puntos, 7 más que el Manchester City, su más cercano perseguidor.

El equipo dirigido por Mikel Arteta está en buen nivel y desde hace varias fechas está consiguiendo lo impensado: seguir en la cima de la tabla de posiciones a pesar de tener un plantel corto y sin muchas figuras. La gestión del técnico español ha sido óptima, pues hasta la fecha sus jugadores no han dado señales de desgaste.

En total, los ‘Gunners’ han sumado sus 43 unidades en 16 partidos disputados, en un total de 14 victorias, 1 empate y 1 derrota. Asimismo, han marcado 40 goles y han recibido 14. Esto quiere decir que el equipo se ha mostrado equilibrado e incisivo, talones de Aquiles en la temporada pasada.

En la vereda de enfrente, el Newcastle también está pasando por un buen momento y buscará revalidarlo fuera de casa. Los dirigidos por Eddie Howe tuvieron un breve tropiezo en la fecha pasada y ahora buscarán recuperar los puntos perdidos en su predio.

Sucede que igualaron sin goles con el Leeds United, un equipo que en el papel era accesible. No obstante, no estuvieron finos en la definición y lo pagaron. Ahora, para no perder la pisada y mantenerse en puestos de clasificación a torneos internacionales, ahora irán con todo al Emirates Stadium.

Las ‘Urracas’ están encomendadas a Miguel Almirón, quien viene teniendo una temporada de ensueño gracias a sus goles y grandes actuaciones. El delantero paraguayo está viviendo el mejor momento de su carrera y poco a poco está demostrando que puede ser un diferencial importante en el fútbol inglés.

Arsenal vs. Newcastle: horarios en el mundo

México – 1:45 p.m.

Perú – 2:45 p.m.

Ecuador – 2:45 p.m.

Colombia – 2:45 p.m.

Venezuela – 3:45 p.m.

Bolivia – 3:45 p.m.

Argentina – 4:45 p.m.

Chile – 4:45 p.m.

Uruguay – 4:45 p.m.

Paraguay – 4:45 p.m.

Brasil – 4:45 p.m.

Arsenal vs. Newcastle: posibles alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White y Oleksandr Zinchenko; Thomas Partey, Granit Xhaka y Martin Odegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Eddie Nketiah.

Aaron Ramsdale; William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White y Oleksandr Zinchenko; Thomas Partey, Granit Xhaka y Martin Odegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Eddie Nketiah. Newcastle: Nick Pope; Sven Botman, Fabian Schär, Dan Burn y Kieran Trippier; Bruno Guimaraes, Joe Willock y Sean Longstaff; Joelinton, Miguel Almirón y Chris Wood.

Arsenal vs. Newcastle: ¿dónde se jugará?





