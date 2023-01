Chelsea vs. Manchester City se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, y Libre Fútbol por la fecha 19 de la Premier League 2022/23. El compromiso está pactado para este jueves 5 de enero desde las 3:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) en Stamford Bridge. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

Chelsea llega a este partido después de haber empatado 1-1 ante el Nottingham Forest por la fecha 18. Aunque los ‘Blues’ fueron ampliamente superiores, no fueron capaces de vencer al elenco local y se fueron con tan solo un punto a Londres. Por tal motivo, ahora que jugarán en casa, están obligados a sumar de a tres.

Los dirigidos por Graham Potter están padeciendo muchos problemas defensivos en momentos claves de los partidos, razón por la cual no logran redondear buenas actuaciones. Esto también los ha llevado a no poder pelear en los puestos de arriba, quedando relegados a mitad de tabla y fuera de puestos de clasificación a torneos internacionales.

Sobre la dificultad de enfrentar a los ‘Citizens’, Potter dijo lo siguiente: “Pasaron tantas cosas en esos 15 partidos y he estado aquí solo cuatro meses, y se siente más que eso si soy honesto. Es una temporada que obviamente es única. Vemos al Manchester City como una oportunidad de jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Será un juego diferente al que enfrentamos [el día de Año Nuevo en Forest] pero será complicado y duro”, dijo.

“Necesitas esos juegos [como Forest], y también necesitas estos. Por mucho que queramos ganar, y no quiero sonar como si fuera aceptable perder; no lo es, pero desafortunadamente parte del juego es perder puntos, no tener éxito. Tienes que sufrir y mejorar. Cuando pienso en cómo llegué a este punto, muchas de las cosas son contratiempos y momentos de lucha”, agregó el extécnico del Brighton & Hove Albion.

En la vereda de enfrente, el Manchester City tuvo un pequeño desliz en la fecha pasada al empatar 1-1 con el Everton en el Etihad Stadium. Este resultado no les permitió acercarse al Arsenal, quienes en esta fecha solo pudieron sumar un punto al igualar sin goles con el Newcastle en el Emirates Stadium.

A pesar de dicho empate de los ‘Gunners’, Pep Guardiola consideró que será complicado que puedan alcanzarles en la punta de la Premier League. “El Arsenal tiene una proyección de 100 puntos, lo han hecho muy bien hasta ahora. Si continúa así no podremos alcanzarlos. Tenemos que ser casi perfectos. Ante el Newcastle estuvieron excelentes otra vez. Vamos a ver qué pasa”, dijo el técnico catalán.

Dentro de lo positivo, el Manchester City tiene a Erling Haaland en modo ‘on fire’. El noruego solo ha disputado quince partidos en la presente temporada del campeonato inglés, y ya ha marcado veintiún goles. Estos registros hacen temblar a cualquier zaga defensiva y la del Chelsea deberá estar muy atenta para no ser víctima de la furia goleadora del ‘Cyborg’.

Chelsea vs. Manchester City: horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Chelsea vs. Manchester City: posibles alineaciones

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Marc Cucurella y César Azpilicueta; Jorginho, Denis Zakaria y Mason Mount; Christian Pulisic, Raheem Sterling y Kai Havertz.

Kepa Arrizabalaga; Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Marc Cucurella y César Azpilicueta; Jorginho, Denis Zakaria y Mason Mount; Christian Pulisic, Raheem Sterling y Kai Havertz. Manchester City: Ederson; Manuel Akanji, John Stones, Nathan Aké y Joao Cancelo; Rodri, Ilkay Gündogan y Kevin De Bruyne; Bernardo Silva, Phil Foden y Erling Haaland.

Chelsea vs. Manchester City: ¿dónde se jugará el partido?





