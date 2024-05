Manchester City vs. Manchester United se ven las caras el sábado 25 de mayo, por final de la FA Cup en el mítico estadio Wembley, en Inglaterra. El encuentro comenzará a las 9:00 a.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y a continuación te mostramos los detalles del compromiso, los horarios en Sudamérica y qué canales de TV cuentan con los derechos para realizar la transmisión.

Los dirigidos por Pep Guardiola buscarán cerrar la temporada con un doblete, tras haber conseguido en la última fecha la Premier League por cuarto año consecutivo. Mientras que los pupilos de Erik Ten-Hag están ante la gran posibilidad de salvar la campaña y no irse con las manos vacías. Un derbi de la ciudad de Manchester que añade un nuevo capítulo con un título de por medio

El gran favorito sin duda es el City por claro dominio liguero a lo largo del actual curso; sin embargo, la presión también está en los ‘reds devils’, deben ganar la FA Cup para tener acceso a las competencias europeas, meta que no alcanzaron mediante la Premier, al quedar en octavo lugar. Justamente, el United viene de cerrar su peor temporada en Inglaterra y todo hace indicar que sería la última campaña de Erik Ten-hag en el banquillo.

Al ser el último partido de la temporada, Guardiola no escatimará en recaudos y saldrá con lo mejor que tiene en su oncena, con figuras de la talla de Phil Foden, elegido mejor futbolista del año en Inglaterra; Rodri, el eje del juego de los ‘citizens’ y con Erling Haaland, que pese a no pasar por su mejor momento, querrá aparecer por primera vez en un duelo crucial para el equipo.

Por el lado del United, Ten-Hag también tiene calidad en su plantilla, pero el rendimiento ha sido un tanto irregular entre sus jugadores más destacados. Bruno Fernandes, el único que podría salvarse de la crítica, se asoma como el conductor del club rojo, sobre él recae el juego, la distribución y asociación del equipo para hacer jugar a los compañeros. Asimismo, dos talentos jóvenes deberán aparecer para beneficio del técnico neerlandés: Rasmus Hojlund y Alejandro Garnacho.

Los ‘citizens’ llegan al derbi de la ciudad de Manchester luego de vencer por 3-1 al West Ham y coronarse campeón de la Premier. Una realidad distinta a la de su par del United, que plagada de irregularidades terminó cerrando la fecha 38 de la liga inglesa con un triunfo por 2-0 sobre Brighton.

Cabe señalar que los últimos antecedentes del derbi de Manchester los viene ganando el City, al conseguir tres victorias en los cuatro más recientes enfrentamientos. El pasado 3 de marzo, el elenco de Guardiola se llevó el triunfo por 3-1 por la Premier League, con doblete de Foden y otro de Haaland.

¿En qué canales ver Manchester City vs. Manchester United?

Manchester City vs. Manchester United se jugará en el mítico Estadio Wembley y será transmitido para Sudamérica a través de la señal de STAR Plus. Mientras que en España podrá seguirse por Movistar+. Asimismo, recomendamos no verlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Manchester United?

El encuentro entre Manchester City vs. Manchester United está pactado para este sábado 25 de mayo desde las 9:00 de la mañana según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 11:00 a.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 10:00 p.m.; mientras que en México a la 8:00 p.m.





