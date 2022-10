Manchester United vs. West Ham EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la jornada 14 de la Premier League. El compromiso está pactado para este domingo 30 de octubre desde las 11:45 a.m. (horario de Perú y Colombia) en Old Trafford, con Cristiano Ronaldo como principal atractivo. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la web de Depor.

Los ‘Red Devils’ y los ‘Hammers’ aseguraron sus respectivos boletos a las próximas rondas en la Europa y Conference League, respectivamente, a mitad de la semana. Luego de sus victorias continentales, ambos clubes se medirán en el torneo doméstico con la intención de seguir escalando posiciones en la tabla.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. West Ham por Premier League?

México – 10:15 a.m.

Perú – 11:15 a.m.

Ecuador – 11:15 a.m.

Colombia – 11:15 a.m.

Venezuela – 12:15 p.m.

Bolivia – 12:15 p.m.

Argentina – 1:15 p.m.

Chile – 1:15 p.m.

Uruguay – 1:15 p.m.

Paraguay – 1:15 p.m.

Brasil – 1:15 p.m.

España – 5:15 p.m.

Manchester United quiere ingresar en el grupo de clubes que pelearán por la corona. De momento, el elenco que lidera el técnico Erik Ten Hag ha sumado 20 unidades. Para este choque, se espera que Marcus Rashford, Luke Shaw y Jadon Sancho vuelvan a la escuadra titular. En tanto, Cristiano Ronaldo, que anotó un gol a Sheriff, iría entre los suplentes.

De su lado, West Ham necesita una victoria para alejarse de los puestos del descenso. El combinado de David Moyes sumó 14 unidades, solo tres arriba de la zona roja. Para la visita al ‘Teatro de los Sueños’, el estratega escocés iría sin Maxwel Cornet, Michael Dawson y Lucas Paquetá por problemas físicos.

Manchester United vs. West Ham: canales de transmisión

Para ver el partido entre Manchester United y West Ham de la Premier League hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en Sudamérica podrás seguir este partido vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. West Ham por Premier League?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Manchester United y West Ham de la Premier League hay cuatro señales disponibles. Si vives en México podrás seguirlo en Paramount Plus. Si te encuentras en Sudamérica está la señal online de Star Plus. Finalmente, si estás en España puede seguirlo en DAZN y Movistar Plus.

Manchester United vs. West Ham: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Martínez, Shaw; Eriksen, McTominay; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

De Gea; Dalot, Lindelof, Martínez, Shaw; Eriksen, McTominay; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford. West Ham: Fabianski; Johnson, Zouma, Kehrer, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Downes, Benrahma; Scamacca.

¿Dónde jugarán Manchester United vs. West Ham por Premier League?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.