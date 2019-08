De mal en peor: Alexis Sánchez recibe 'mazazo' del Manchester United y ya le buscan nuevo equipo

Manchester United empezó una nueva temporada luego del cierre de fichajes (permite ventas, ya no más llegadas) con una goleada 4-0 sobre Chelsea en la primera jornada de la Premier League. En la tienda de los 'red devils' no fue tomado en cuenta el delantero chileno Alexis Sánchez para ese cotejo y tal parece que su futuro cercano está fuera de Old Trafford.

Este miércoles, el diario AS sostiene que Alexis Sánchez tiene las horas contadas en Manchester United, todo por decisión del técnico Ole Gunnar Solksjaer. Esto se debe que hace poco tuvo un incidente con el joven Mason Greenwood en un entrenamiento y esto no le gustó para nada al entrenador noruego.

El citado medio menciona que Alexis no cuenta para Solksjaer y que el DT le ha comunicado a la directiva que le busque nuevo equipo. De no llegar a un acuerdo con otro conjunto, se indica que lo mandaría a jugar con el cuadro de reservas. Algo parecido vivió Radamel Falcao con Louis van Gaal.

Uno de los cuadros europeos que está interesado en los servicios del popular 'Niño Maravilla' es la Roma. Ante la posible partida de Edin Dzeko al Inter y la indecisión de Mauro Icardi, han puesto su mira sobre el internacional con la Selección de Chile.

De otro lado, no se espera que Alexis Sánchez sea tomado en cuenta para el partido que el lunes jugará Manchester United frente al Wolverhampton como visitante por la fecha 2 de la Premier. En la inicial, los 'Wolves' igualaron sin goles con Leicester City.

