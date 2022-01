Erling Haaland aún no tiene claro cuál será su futuro en el fútbol. El atacante se encuentra en los planes del Real Madrid y FC Barcelona para este 2022; sin embargo, no se descarta que pueda ingresar un nuevo club a pelear por él. Se espera que en los próximos días tome una decisión definitiva. Las ofertas no le faltan.

Los medios en Europa revelaron que marzo sería el mes elegido por el delantero para anunciar si seguirá en Borussia Dortmund o tomará un nuevo rumbo. Su entorno habla de buscar un nuevo reto deportivo. Grandes equipos del ‘Viejo Continente’ pelean por él y no dejará ir la oportunidad.

El último de los interesados por Haaland es Manchester City. El equipo de la Premier League tendrá que luchar contra los ‘gigantes’ de LaLiga para intentar contar con el noruego. Según informa Diario Sport, Pep Guardiola lo quiere en sus filas y no lo darán por perdido fácilmente.

La cláusula de rescisión de Erling es de 75 millones de euros y las conversaciones con Real Madrid y Barcelona ya están avanzadas, pareciendo complicar las opciones del City de contar con él. Sin embargo, Mino Raiola, agente del futbolista, aún no le cierra las puertas a otros equipos. Seguirá escuchando ofertas.

En las últimas horas, el nerviosismo por la salida de la joven estrella ha atacado al Dortmund. El CEO del equipo, Watzke, brindó declaraciones y negó que le habría implantado un ultimátum al futbolista para que decida su futuro. “Eso es una gilipollés”, afirmó.

El cuadro amarillo de la Bundesliga aún cree en poder retener a Haaland. Buscarán darle la opción de renovar hasta el 2024, una temporada más. “No hay ningún plazo límite estipulado para conseguirlo”, dijo Han Joaquim Watzke recientemente.

Por ahora, Haaland suma esta temporada 27 goles en 22 partidos disputados entre club y selección. Visto de otro modo, desde que llegó a la Bundesliga ha marcado 55 tantos en 50 encuentros.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.