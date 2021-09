Aunque aún no tiene un destino claro, pues tanto el Real Madrid como PSG aparecen en el radar, lo que sí parece seguro es que Paul Pogba no estará en el Manchester United la próxima temporada. El centrocampista francés no renovará contrato con los ‘Diablos Rojos’, el cual acaba al final de este curso, y en Old Trafford ya están alisando una mareante oferta para el que quieren sea su reemplazo.

Según información que avanza el ‘Manchester Evening News’, en el United se han fijado en Declan Rice, centrocampista indiscutible en el West Ham y en la Selección Inglesa con tan sólo 22 años.

Eso sí, si quieren ver el sueño convertido en realidad, en Old Trafford tendrán que llevarse la mano al bolsillo y abrir alguna que otra cuenta de ahorros pues el traspaso les costará 117 millones de euros, cantidad netamente superior a los 70 que se había barajado hasta ahora.

Pero además del motivo económico, el United tendrá que pelear con los propios ‘Hammers’, que no dejarán salir a Rice con facilidad puesto que juegan Europa League. Y por si fuera poco, hay otros grandes candidatos como es Josep Guardiola que se ha fijado en el inglés como sustituto de Fernandinho para el Manchester City.

Declan Rice es un pivote que, si bien aporta en la construcción y puede descolgarse en ataque gracias a su potente físico, se multiplica en tareas defensivas, características que le han convertido también en indiscutible con Inglaterra.

La hoja de ruta de Pogba al Madrid

Según ha informado el periodista de ESPN, Julien Laurens, Paul Pogba estaría deseando unirse al club blanco y no está dispuesto a renovar con el Manchester United. El francés podría ser la perla definitiva si finalmente llega Mbappé gratis el próximo verano.

“Como Mbappé, Pogba será agente libre en el verano de 2022 si no extiende su contrato en el United, lo que parece poco probable. Entonces, o lo dejan ir en enero cuando pueden cobrar una tasa de transferencia, o se une al Real Madrid (que también es su sueño) de forma gratuita”, dijo el periodista.

Cabe recordar que Paul Pogba llegó al Manchester United en el mercado de fichajes de verano del 2016 procedente de Juventus por 105 millones de euros. Entre sus títulos como ‘Red Devil’ se cuentan una Europa League y Copa de la Liga Inglesa, pero claro, eso fue con Jose Mourinho en el banquillo.

