Ivan Rakitic es uno de los jugadores del FC Barcelona que tiene todas las fichas compradas para salir en el verano próximo porque ya no quieren contar con él. A pesar de que no es indiscutible en el equipo de Setién, el croata no ha perdido el buen cartel en Europa y varios clubes se disputan su contratación.

El último en sumarse es el Tottenham de la Premier League, cuyo entrenador, Jose Mourinho, ha solicitado al presidente Daniel Levy el fichaje del balcánico para repontenciar el medicampo. Así ha informado este sábado el periodista Abdellah Boulma.

El entrenador portugués sabe que Rakitic no seguirá en el Barcelona desde la próxima temporada y lo quiere para su equipo así los londinenses tengan que pagar los 40 millones de euros que desde Les Corts exigirán por dejarlo libre tras seis campañas como azulgrana.

De esta forma, el Tottenham se suma a la larga lista de clubes que andan tras los pasos de Rakitic, entre los que se cuentan a Sevilla, Real Betis, Inter de Milán, Juventus, Atlético de Madrid y hasta Napoli. En todo caso, quiere ser el propio futbolista quien diga la última palabra sobre su futuro.

“Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas con el que hacer cualquier cosa”, dijo el futbolista de 32 años en entrevista en el periódico español Mundo Deportivo.

“Quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita (...). Si es aquí, encantado; si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana decida”, agregó Rakitic.





