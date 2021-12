Erling Haaland ha empezado a sonar con fuerza en el Manchester United. Motivado por la llegada de un nuevo entrenador, el club de Carrington se ha sumado al Real Madrid, Barcelona, Chelsea y Bayern Munich en la carrera por la contratación del goleador del Borussia Dortmund, quien ya manifestado su intención de no seguir jugando en Alemania. En Old Trafford, no solo tienen el dinero suficiente para ficharlo, también un arma secreta que podría hacer la diferencia en las negociaciones. ¿Su nombre? Ralf Rangnick, técnico interino de los ‘Red Devils’ de la Bundesliga.

El cuadro presidido por los hermanos Joel y Avram Glazer quiere que el estratega alemán convenza a Haaland de firmar por el Manchester United a mediados del año próximo. Para la importante misión, según el diario Bild, se le ha prometido una jugosa comisión de 10 millones de euros.

Es decir, si Rangnick logra el fichaje de Haaland, se embolsará semejante cantidad de dinero como parte de un aliciente por objetivos cumplidos. Lo mejor para el alemán es que conoce de sobra al goleador nórdico y podría terminar empujándolo a cambiar la Bundesliga por la Premier League.

Ralf Rangnick, el elegido para llevar a Haaland al Manchester United. (Foto: EFE)

Erling Haaland coincidió con el reemplazante de Solksjaer en el RB Salzurgo, club en el que militó el crack noruego antes de firmar por el Borussia Dortmund. En el United creen que la gran relación de este par representa una ventaja para los de Carrington a la hora de competir por el fichaje del noruego.

En la línea del futuro del delantero noruego, el director general del conjunto amarillo, Hans-Joachim Watzke, ha confirmado que el deportista no tiene ninguna cláusula de rescisión. “No puedo confirmar una cláusula de rescisión como tal”, respondió el mandamás a la pregunta de un socio el jueves último durante la junta de accionistas.

Lo único que existiría sería un acuerdo verbal entre club y jugador para que se le abra la puerta de salida, a cambio de una oferta que consideren satisfactoria en el Dortmund, como lo adelantó el medio Sport1.

“Más del 90 por ciento de nuestros contratos con los jugadores no contienen cláusula de rescisión”, agregó Watzke, sin aclarar si el vínculo de Haaland y el club está dentro de ese noventa por ciento. Lo que sí está claro es que la entidad trabaja por renovar al delantero y retenerlo varios años.





