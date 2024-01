El Manchester United no atraviesa su mejor momento en la temporada. Solo ha sumado 4 puntos de 15 posibles en sus cinco últimos partidos de la Premier League, con lo que ha caído a la séptima posición de la tabla de posiciones y se encuentra a nueve puntos del Arsenal, cuarto y último clasificado para la Champions. Además, el equipo ya está fuera de la actual Liga de Campeones, al terminar último de un grupo que no era especialmente difícil, y de la Copa de la Liga, lo que deja a la FA Cup como la única posibilidad que le queda al equipo de hacerse con un trofeo en este 2023-24.

Semejante situación ha llevado al entrenador Erik ten Hag, y a los directivos del club, a meter mano en la plantilla para intentar enderezar el rumbo. Y qué mejor oportunidad que el mercado de invierno, que se presenta como un escaparate para dar salida a jugadores que no han dado la talla en la primera parte de la temporada. Según The Sun, hasta cuatro elementos podrían dejar Old Trafford este mes.





1. Raphael Varane: ¿el fin de una etapa corta en Old Trafford?





La noticia de la posible salida de Varane ha sorprendido a muchos seguidores del Manchester United. El central llegó a Old Trafford en el verano de 2021 procedente del Real Madrid (50 millones de euros) con grandes expectativas, pero su rendimiento y adaptación al equipo inglés podrían no haber cumplido con las expectativas.

Varane es un activo valioso y varios clubes están atentos a su situación. Hace unos días se habló de su vuelta al Real Madrid, incluso el francés estaría dispuesto a hacer un sacrificio para regresar a Valdebebas (se bajaría el sueldo), pero los acercamientos parecen haberse enfriado.





Raphael Varane llegó a Manchester United, procedente de Real Madrid. (Foto: Getty Images)





2. Anthony Martial: la despedida de un delantero con historia





Martial, delantero francés que ha dejado su huella en el Manchester United (90 goles en 317 partidos), estaría viviendo su última etapa en el club. Aunque ha sido un jugador destacado en temporadas anteriores, las lesiones y la competencia en el ataque podrían haber llevado al club a considerar su salida como una opción viable.

Siempre según The Sun, la idea del United es vender a Martial en este mercado de invierno o cederlo algún club. De esta manera, en Carrington se olvidarían para siempre del francés, ya que acaba contrato este 30 de junio, contrato que no están dispuestos a renovar.





Anthony Martial está en la última temporada de su contrato y no seguiría en Manchester. (Foto: Getty)





3. Casemiro: el mediocampista que podría cambiar de aires





El brasileño conocido por su agresividad, versatilidad y capacidad defensiva, también está en la lista de jugadores que podrían abandonar el United en este mercado invernal, a pesar de que su partida podría tener un impacto significativo en la estructura de la volante.

Tras una primera parte de la temporada lesionado de la rodilla, el ex Real Madrid haría maletas para jugar en Arabia Saudita. En Inglaterra reportan que es la oferta más seria y económicamente más conveniente. Así, el United podría recuperar con su venta algo de lo que gastó en su pase (60 millones de euros).





Casemiro llegó a Manchester United en la temporada 2022/2023. (Foto: Getty Images)





4. Jadon Sancho: la estrella que se peleó con el entrenador





El extremo inglés, quien llegó a Old Trafford con grandes expectativas en 2021, podría marcharse en este mercado de invierno. Peleado con Ten Hag desde septiembre pasado, por insinuar que el futbolista no se entrena correctamente, el inglés se negó a disculparse y desde entonces juega en la reserva del club.

El United considera seriamente la opción de venderlo y recuperar la mayor cantidad posible de los 100 millones de euros que pagó al Borussia Dortmund hace dos veranos por sus servicios. Aunque el club estuvo dispuesto a enviar a Sancho a Arabia Saudita durante el verano, el jugador mostró poco interés en mudarse al Medio Oriente.





Jadon Sancho llegó al Manchester United en 2021 por 100 millones de euros. (Foto: Getty Images)





