Uno de los grandes problemas que el Manchester United ha encontrado en la planificación de la temporada 2023-24 pasa por el arco. El viernes 30 de junio, el histórico David de Gea dejó de pertenecer a la escuadra mancuniana luego de que no se le renovara contrato. Tras más de una década en Old Trafford, el portero español terminó vínculo con los ‘Red Devils’ y ahora es un jugador libre en el mercado de fichajes. Sin embargo, ha sido impedido de arreglar con otro equipo ya que en Carrington quieren reservarlo en caso no puedan fichar a un nuevo guardameta.

Según información del diario The Sun, el United le ha pedido a De Gea que no acepte la oferta de otro club ahora que es jugador libre hasta que tengan resuelto el asunto de la portería. Si fallan todas las opciones que el club mancuniano tiene en carpeta, el crack español volvería a las filas de la institución.

La noticia que ha revelado la citada fuente fue, de alguna manera, confirmada por el Manchester United en un comunicado oficial. “El contrato de David De Gea vencerá, pero las discusiones siguen abiertas con el portero”, informaron desde el club que más veces ha ganado la Premier League (20).

Tal como han venido contando los medios ingleses en los últimos días, los porteros candidatos a fichar por el Manchester United son Emiliano Martínez y André Onana. Sin embargo, la operación no apunta a ser fácil para el cuadro inglés porque debe cuidar con recelo el tema del ‘fair play’ financiero.

Con un futuro incierto, David De Gea ha cerrado por el momento su etapa en el Manchester United este 30 de junio. El madrileño ha levantado una Premier League, una Supercopa de Europa, dos Europas League, una FA Cup y dos Carabao Cup en 545 partidos con el conjunto de Old Trafford.





Se arrepintió el Manchester United





El español estaba en conversaciones para extender su contrato con los ‘Diablos Rojos’, pero nunca llegó a un acuerdo. Sin embargo, hace unos días, tal y como informó The Athletic, el de Illescas aceptó una de las ofertas del United, que incluía una importante rebaja de su sueldo de 400.000 euros semanales.

Con la propuesta ya aceptada, el Manchester United se echó atrás y rebajó aún más el salario del español, lo que ha estancado la situación y ha llevado al meta español a pronunciarse en redes sociales con un emoticono de aburrimiento.





David de Gea fue el portero principal de Manchester United. (Foto: Getty Images)





