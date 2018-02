Cuando Luis Enrique decidió dejar el FC Barcelona, dijo que iba a tomarse un año sabático. Quería mantenerse fuera de los campos y olvidarse todo el estrés que le produjo el cargo de entrenador en Les Corts. No pasado ni un año de ese momento y ya son varios los clubes que preguntan por sus servicios.



Es bastante conocido el interés que el Chelsea tiene en el asturiano, sin embargo, en las últimas horas le ha salido un duro competidor al club londinense. Se trata nada menos que del Arsenal, que cansado de los fracasos, apostaría por Martínez a partir de la temporada 2018-19.



Según el portal 'Mundo Deportivo', el equipo 'Gunner' decidirá al final de temporada, dependiendo de como vayan las cosas, si respeta o no el contrato de Wenger, que vence en 2019. De no hacerlo, pujará con el Chelsea por el fichaje de Luis Enrique.

Arsenal fichó a Aubameyang por 60 millones de euros. (Getty) Wenger le dejaría su lugar a Luis Enrique.

"Lucho sería un auténtico revulsivo para los ‘gunners’ que en los últimos años se han acomodado un tanto. El Arsenal no logra la Premier League desde 2003-2004 y no sirve de mucho que lograran la FC Cup la temporada pasada", publica la citada fuente.



De finalmente fichar a Luis Enrique , el Arsenal terminaría con los 22 años que Arsene Wenger ha estado en su banquillo. Los hinchas esperan que el exentrenador astuariano se convierta en ese salto de calidad que los 'Gunners' están buscando hace mucho tiempo.