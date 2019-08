Fuera del Liverpool: el primo de Steven Gerrard con opciones de irse a Italia

Se llama Bobby Duncan, tiene 18 años, juega para el Liverpool, pero al no contar mucho para Klopp de cara a esta temporada, busca nuevos aires en el ‘Viejo Continente’. Siendo delantero y no mediocampista como su primo Steven Gerrard, Bobby podría llegar a la Liga Italiana para hacerse un nombre fuera de la Isla Británica. Conoce su historia que comienza a hacerse viral.



Bobby no jugó toda su vida en Liverpool. De hecho, recién hace un año llegó a Anfield Road para ponerse a las órdenes de los ‘Reds’. Desde los 11 años, el atacante fue fichado por el Manchester City como parte de un programa de jóvenes promesas que tenían los ‘Citizens’. Sin embargo, al final de su tiempo de contrato, Bobby decidió irse al equipo de su primo.



Para ello, el Liverpool pagó 220 mil euros por su carta pase y ahora podría irse a la Fiorentina para ganar roce y minutos de juego. Además del cuadro ‘Viola’ existen otras instituciones que se encuentran interesados por sus servicios. ¿Podrá irse al final?



Bobby Duncan tiene contrato con el Liverpool el 1 de julio del 2021. El delantero, de perfil zurdo, puede ser una de las sorpresas en el mercado de fichajes de verano. Veremos



► Defiende a Dembélé: el lío de Griezmann con la directiva del Barza por el fichaje de Neymar



► Griezmann, los canteranos y la goleada: la reflexión de Valverde del triunfo del Barcelona ante Betis



► Piqué llegó al 'club de los 500': Gerard y los futbolistas con más partidos en el Barcelona [FOTOS]



► Ve nomás: Manchester United a punto de cerrar la partida de Alexis Sánchez