Ha preferido mantenerse prudente, pues sabe que cualquier cosa podría pasar en estos días en los que se está definiendo el fichaje de Gareth Bale al Tottenham. José Mourinho podría por fin dirigir al galés, como ya quiso hacerlo hace ocho años en el Real Madrid, que fichó al jugador por consejo suyo.

Así lo explicó el técnico portugués en conferencia de prensa previa al choque ante Lokomotiv por la Europa League.

“Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe”, contó ‘Mou’.

Aunque eso sí, prefirió no dar pistas sobre si el galés volverá a la disciplina de los ‘Spurs’. “No hablo de jugadores que son de otros equipos”, sentenció.

Mercado de fichajes

Sin embargo, más adelante, el luso dejó algunas pistas sobre lo que sería tener a Bale en su equipo y cómo lograría que encaje. También criticó que la temporada haya empezado con el mercado de fichajes abierto.

“Un equipo es como un puzzle, y, cuando llega un nuevo fichaje para completarlo, es muy bueno para el conjunto. Quedan tres semanas de mercado abierto en ambas direcciones, y en el fútbol siempre tienes que estar preparado para que pase algo. Vamos a ver qué pasa con nosotros”, apuntó.

Y agregó resignado: “No me gusta empezar las temporadas con mercados de fichajes abiertos”, pues “un jugador puede jugar un día para un club y dos días más tarde enfrentarse a él. No está bien pero es lo que hay”.

TE PUEDE INTERESAR