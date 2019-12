Un golazo que ‘Mou’ lo celebró como si no tuviera pasado en Old Trafford. A los 39 minutos del Manchester United vs. Tottenham, Dele Alli marcó un golazo a David De Gea. El mediocampista inglés se dio un autopase y definió sobre el arco del portero español para poner el 1-1 en el encuentro de los ‘Red Devils’ y ‘Spurs’ en Old Trafford. Vaya que fue un golazo.

Previamente Marcus Rashford había adelantado al equipo local, pero los dirigidos por Mourinho comenzaron a apretar el acelerador y decretaron la igualdad en el marcador. ‘Mou’ lo vivió como si fuera un gol de una final: saltó, lo gritó y, sobre todo, la cámara lo enfocó.

Desde que arribó el luso, Tottenham solo sabe de triunfos: 3-2 sobre West Ham, 4-2 ante Olympiakos y 3-2 frente al Bournemoth, el reciente sábado. Esa racha no hace más que llenar de confianza a los jugadores para encarar lo que viene.

Anunciado como técnico de Tottenham tras la salida de Mauricio Pochettino -hace algunos días- José Mourinho intentará guiar a los ‘Spurs’ hacia una nueva victoria para acercarse a los primeros lugares de la Premier League.

