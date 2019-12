Se sienten pasos para que un nuevo peruano llegue a La Bombonera y cada día que pasa los rumores aumentan sobre la probable llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors. Este miércoles, el director deportivo del conjunto xeneize, el ex defensor, Nicolás Burdisso, reveló un encuentro con su par del Internacional de Porto Alegre, equipo del popular ‘Depredador’.

“La verdad que conversé con el director deportivo de Inter la semana pasada, aunque no quiero molestar actualmente porque nos falta un partido y a ellos también por el Brasileirao”, fue lo que sostuvo Burdisso al diario La Nación respecto al posible fiche de Paolo Guerrero a Boca Juniors. El dirigente viajó a tierras brasileras hace unos días, para concretar la reunión.

Asimismo, el directivo a Boca destacó las cualidades de Guerrero en los terrenos de juego. “Es un futbolista que conozco mucho y habla por sí solo. No hablo sobre él puntualmente, sino de lo que genera un '9′. Del peso que tiene. En la actualidad necesitamos un jugador que asuma esa responsabilidad”, indicó el también ex AS Roma de Italia.

Paolo, nombre de peso para el ataque de Boca

De otro lado, explicó que el internacional con la Selección Peruana es uno de los favoritos para ser el próximo atacante por el valor de su cláusula de rescisión. “En ese juego de nombres surgió el de Paolo porque tiene un precio bajo de salida. Sabemos su edad (35), pero también conocemos lo que genera. Y dentro de ese abanico, no hay 20 opciones. Está claro, no hay cuestiones encubiertas”, sentenció.

Como si eso fuera poco, Juan Fernández, periodista de la cadena FOX Sports y quien cubre el día a día de Boca, aseguró que ve la negociación por Paolo Guerrero “muy avanzada” y que lo ve “el 3 de enero con la ropa del equipo".

