Si bien en la temporada pasada Liverpool apuntó a ganarlo todo, conforme fue transcurriendo la campaña se quedaron a mitad de camino en la FA Cup, EFL Cup y Champions League, teniendo como premio consuelo el título de la Premier League. A raíz de eso, el área deportiva rompió el ‘chanchito’ y realizó fichajes importantes para repotenciar el plantel de Arne Slot, quienes no están tardando en hacerse sentir dentro del campo. Este domingo, en la definición de la Community Shield que otorga el primer trofeo de la temporada 2025-26 en el fútbol inglés, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong se despacharon con dos golazos para decretar el 2-1 parcial sobre el Crystal Palace en el Wembley Stadium –Jean-Philippe Mateta puso el 1-1 parcial desde el punto penal–. El primero de ellos firmó un derechazo letal tras recibir al borde del área de Florian Wirtz, mientras que el segundo, con un intento de centro hacia el corazón del área, pinchó la pelota para sorprender al portero Dean Henderson. ¡Para enmarcar! ¿Los ‘Reds’ serán capaces de sostener lo que vienen mostrando hasta ahora? Es muy pronto para una afirmación categórica, pero lo cierto es que ya empezaron a meter miedo.