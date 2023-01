En medio de la polémica por el primer gol, Manchester City cayó por 2-1 ante Manchester United en un partido que parecía estar controlado tras la anotación de Grealish. En conferencia de prensa, Josep Guardiola se refirió ante este suceso que cambió la dirección partido. El DT de Manchester City aclaró que el futbolista inglés sí se encontraba en fuera de juego.

“Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es. Sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios”, afirmó Guardiola sobre la jugada que viene dando la vuelta al mundo.

Una posición adelantada y participación de Rashford como un factor distractor en el gol de Bruno Fernandes ha desatado diversos comentarios. La decisión del árbitro fue clara y contó solo el recorrido del portugués previo a su disparo para vencer el arco ‘ciudadano’.

Por otro lado, Guardiola también se refirió al presente del equipo que también quedó fuera de la Carabao Cup a mitad de semana frente a Southampton. La sorpresiva derrota despertó comentarios negativos, aunque el español fue irónico al momento de mencionarlo.

“No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema”, mencionó el director técnico español mostrando un tono irónico en declaraciones para la cadena BT’ tras perder ante Manchester United.





Manchester City perdió ante Manchester United

En tres minutos del tramo final, los que tardó el Manchester United en completar su remontada con los goles del portugués Bruno Fernandes que equilibró la ventaja visitante que adquirió con el de Jack Grealish, y el de Marcus Rashford, el que dio la vuelta, el conjunto de Old Trafford se apuntó el derby local contra el Manchester City que reaviva la Premier.

En la agitación final salió vencedor y reforzado el cuadro de Erik Ten Hag que en su quinta victoria seguida en la Premier logró enterrar el dominio que el cuadro del español Pep Guardiola había logrado imponer en las últimas ediciones del cara a cara vecinal.





