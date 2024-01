Aunque al Manchester City le ha ido bien en el último mes (invicto y además ganó el Mundial de Clubes), la realidad es que tanto Pep Guardiola como los aficionados ‘citizens’ extrañan la presencia de Erling Haaland. Y es que el noruego se ha perdido los últimos ocho partidos del conjunto ‘sky blue’ y también se perderá el siguiente ante Newcastle, por la fecha 21 de la Premier League. Así lo confirmó el DT español este viernes en una rueda de prensa previo al compromiso ante las ‘urracas’. La pregunta es: ¿cuándo regresará el ‘Androide’ a las canchas?

El exgoleador del Dortmund sufrió una lesión por estrés óseo en el pie en la derrota ante el Aston Villa (1-0), el pasado 6 de diciembre por la fecha 15 de la liga inglesa. Desde entonces se ha perdido dos duelos del Mundial, uno de Champions, la tercera ronda de la FA Cup y cuatro encuentros de la Premier. Y cuando se pensaba su reaparición estaba cerca, Guardiola terminó con la esperanza.

“Erling Haaland y John Stones no están disponibles. Creo que eso es todo”, dijo el estratega sobre las bajas que tendrá para el duelo en el Estadio St. James’ Park. Acerca de la fecha estimada de regreso del ‘Vikingo’, Guardiola fue lo más escueto posible: “No, aún no se sabe. Nada más”. Con este partido, serán nueve los que se ha perdido Haaland desde su lesión, y en Inglaterra aseguran que recién estaría listo para finales de enero.

Eso sí, los resultados no dejan de ser positivos para el equipo de Pep: siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos. Además, el que ha cubierto bien la posición de delantero es el argentino Julián Álvarez, quien lleva cinco goles y tres asistencias en sus últimos siete duelos. No cabe duda de que el equipo puede jugar sin Erling, pero siempre es mejor tenerlo en el once que afuera. Ya se sabe lo letal que es.

A pesar de que se ha perdido algunos partidos de la Premier League, Haaland continúa siendo el máximo goleador de la temporada 2023-24. El noruego ha anotado 14 goles y dio 4 asistencias en 15 partidos. En el mismo escalón está Mohamed Salah, con 14 goles y 8 asistencias en 20 duelos. El ‘Androide’ espera con ansias su regreso para asegurarse como el máximo anotador de la liga por segunda campaña consecutiva.





¿A qué hora juegan Manchester City vs. Newcastle?

Manchester City vs. Newcastle se enfrentan este sábado 13 de enero en lo que será el partido más atractivo de la jornada 21 de la Premier League. El compromiso está pactado para iniciar desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 2:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus.

Cabe destacar que los ‘citizens’ se ubican en la tercera posición con 40 puntos en 19 partidos jugados; mientras que el líder Liverpool tiene 45 unidades en 20 duelos disputados. Ganar en el St. James’ Park es de suma importancia para el Manchester City, que busca su cuarto título de Premier consecutivo.





