¡Será un partidazo! Manchester City vs. Newcastle se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV este sábado 13 de enero en el estadio St. James’ Park, por la fecha 21 de la Premier League. El compromiso está programado para iniciar desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 2:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partido por la web de Depor. No te lo puedes perder.

Así se prepara el Manchester City para afrontar su próximo reto. (Video: Manchester City)





Manchester City vs. Newcastle: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Gvardiol, Ake, Akanji, Kyle Walker; Rodrigo, Bernardo Silva, Foden, Kevin De Bruyne; Julián Álvarez y Jack Grealish.

Newcastle: Dubravka; Dan Burn, Sven Botman, Schär, Trippier; Longstaff, Bruno Guimarães, Lewis Miley; Anthony Gordon, Alexander Isak y Miguel Almirón.