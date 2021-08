Harry Kane, delantero internacional inglés del Tottenham y cuyo permanencia en los ‘Spurs’ se ha puesto en duda, ha afirmado este viernes a través de las redes sociales que, en contra de lo que se ha señalado sobre él, nunca se negaría ni se ha negado a entrenarse con su equipo.

Según informó ‘Skys Sports’, el delantero de los ‘Spurs’ no se presentó al entrenamiento como medida para forzar su traspaso al Manchester City de Josep Guardiola. Las informaciones hablan que el equipo de ‘Pep’ podría ofrecer por el más de 180 millones de euros.

Sin embargo, el jugador inglés negó rotundamente esa posibilidad. Y si bien no aclaró los motivos de su falta, ya hace unos días el ‘The Times’ apuntó que Kane se incorporará a los entrenamientos cuando se confirme su negativo antes de sumarse a la burbuja.

La carta de Harry Kane a los hinchas ‘Spurs’

“Hace casi diez años que debuté con los Spurs. Durante todos esos años, ustedes -los aficionados- me han mostrado un apoyo y un cariño totales. Por eso me duele leer algunos de los comentarios que se han hecho esta semana cuestionando mi profesionalidad”, escribe Kane, cuyo futuro se ha ligado a clubes como el Manchester City.

“Aunque no voy a entrar en los detalles de la situación, quiero aclarar que nunca me negaría ni me he negado a entrenarme. Volveré al club mañana, como estaba previsto”, precisa en su mensaje.

Kane añade que no haría “nada que pusiera en peligro la relación” que tiene “con los aficionados” que le han “dado un apoyo incondicional” durante su estancia en el club. “Esto siempre ha sido así, como lo es hoy”, concluye.

Tottenham contestó

El ‘Daily Mail’, que cita a fuentes de la directiva del Tottenham, asegura que Levy insiste en que Kane no sale y que si quiere hacerlo tiene que traer una suma de 175 millones para dejarle partir.

Ese es el precio que tiene que estar dispuesto a pagar el Manchester City, o el club que quiera contar con los servicios del delantero internacional inglés.

“Nada cambia”, le han explicado al citado medio fuentes del Tottenham, que no se dejan amedrentar por la actitud de Kane. De poner el Manchester City esos 175 millones, el traspaso del delantero se convertiría en el tercer traspaso más caro de la historia.

