Hulk quiere volver a élite del fútbol y decidió no renovar su vínculo con el Shanghai SIPG. El futbolista brasileño quedará como agente libre a partir de enero, y más de un equipo del Viejo Continente se encuentra interesado en contar con sus servicios.

El futbolista de 34 años dio a conocer las diversas ofertas que maneja, aunque precisó que no solo se trata de equipos europeos, sino también de su país, donde solo llegó a jugar dos partidos como profesional.

“Estoy escuchando muchas propuestas de Brasil y de muchos lugares, incluso en Europa. Tengo ofertas de Turquía, Portugal, Inglaterra, España, Italia, Alemania, y también tengo una oferta de China. Cada día llegan más propuestas nuevas”, señaló.

El adiós

Este lunes, Hulk se despidió del Shanghai SIPG. Con un extenso y emotivo mensaje, el ex jugador de la Selección de Brasil agradeció el apoyo del club y de la hinchada.

“Hoy un día tan importante como el que me presenté, el día para despedirme de Shanghai SIPG, equipo al que me recibieron con mucho cariño. En estos más de 4 años estoy muy agradecido a los fans que me recibieron muy bien”, reza la primera parte de la publicación.

“A la directiva y a los jugadores, mi agradecimiento por compartir tantos años de trabajo y dedicación. Juntos tuvimos innumerables logros como la Superliga y la Supercopa, pero también tuvimos momentos de superación en los que confiamos el uno en el otro, con mucha unidad y ganas de ganar. Como siempre lo he hecho en mi carrera, dejo muchos amigos”, finalizó.

