José Mourinho regresa a la Premier: sus tres exigencias para ser DT de Arsenal

Arsenal vuelve a ser equipo sin consolidarse. El club inglés pasa un momento irregular en un temporada cuyo arranque esperanzó a sus seguidores en todo el mundo. Hoy marcha quinto en diez fechas de la Premier League , con solo cuatro triunfos y cuatro empates, pero lo que más terminó por indignar a los 'Gunners' fue la temprana eliminación de la Carabao Cup a manos de Liverpool en los penales. Por ello, ya piensan en el sustituto de Unai Emery.

El nombre que más está sonando en los últimos días es el del entrenador portugués, Jose Mourinho. 'The Special One' no tendría problemas en llegar a Londres, indica el medio inglés 'Daily Mail', si Arsenal considera tres exigencias del extécnico del Manchester United.

El luso espera que la directiva le cumpla con tres proposiciones necesarias para que él haga del Arsenal un equipo competitivo constante: el presupuesto que le prometan desde la directiva, el tratamiento de la cantera y la imposición de su estilo de juego.

Exigencias de Mourinho

El primer punto es vital para Mourinho, quien en todos sus equipos hace una planificación con presupuesto alto para competir en todos los frentes, más aún, en una liga como la Premier.

En cuanto a la cantera, el problema podría ser mayor. Por lo que retrasaría eso, pero sí le pondría énfasis a implementar su estilo de juego. Los equipos del portugués suelen jugar a la contra, con tácticas más bien defensivas y poco juego vistoso, todo lo contrario a lo que busca el Arsenal. Sin embargo, la necesidad de títulos haría cambiar de opinión a los 'Gunners'.

