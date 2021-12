Es el nombre de moda no solo en Argentina, donde acaba de consagrarse campeón y goleador con River Plate, sino ya lo es también en Europa, donde ya los grandes clubes como el Real Madrid, Juventus o Inter de Milán están trás sus pasos. Pero no son los únicos, desde luego. Los últimos en sumarse a la puja por Julián Álvarez llegan desde la Premier League. Manchester United y Manchester City, ya lo tienen en la mira.

De acuerdo a información del medio argentino ‘Infobae’, ya hay una disputa entre los dos principales clubes de la ciudad de Mánchester, que lo quieren como pieza de recambio, y a futuro como principal ‘9′, de sus plantillas.

Mientras que en Old Trafford Álvarez apunta a relevar al experimentado uruguayo Edinson Cavani, en el Etihad Stadium no han vuelto a fichar un delantero desde la salida de Sergio Agüero. De hecho, desde que se fue el ‘Kun’, Guardiola no ha vuelto a usar un centrodelantero clásico en sus esquemas; por lo que el de River podría tener una oportunidad.

Con 17 tantos en 19 partidos, y 9 asistencias, el delantero de River Plate de solo 21 años parece tiene ya los días contados en Buenos Aires. Aunque eso sí, tiene contrato con el ‘Millo’ hasta el 2022, por lo que el club que se lo lleve tendrá que pagar primero una millonaria cláusula de rescisión de 20 ‘kilos’.

La Serie A toma ventaja

En Italia, la ‘Juve’ dio un paso al frente y hasta envió emisarios a Buenos Aires para seguir de cerca a la ‘Araña’. El club bianconero, que atraviesa una crisis deportiva y también institucional, estaría dispuesto a ofrecer unos 15 millones de euros, más 10 millones en bonos.

Por su parte, el Inter de Milán, otro de los que se han mostrado muy interesados en Julián Álvarez, estaría dispuesto a incluir en la negociación a nada menos que Alexis Sánchez. El chileno brilló en Núñez durante las temporadas 2007 y 2008, ganando un campeonato, y podría pegar la vuelta.

La idea que tienen en River es retener a la ‘Araña’ por una temporada más, para así hacer crecer su valor en el mercado y sacar un mayor beneficio en unas de las operaciones que apunta a ser una de las mas millonarias en dicha institución.

