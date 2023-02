Un Mundial de ensueño y una temporada 2022 que lo llevó al estrellato. La ausencia de Julián Álvarez en Manchester City sigue generando dudas y esta vez no sumó minutos en el partido ante Leipzig por la Champions League. El argentino ha perdido espacio en el equipo y los planes de Pep Guardiola, luego de la Copa del Mundo. Esto también se debería a las pocas rotaciones que viene haciendo el director técnico.

Si bien es cierto, Pep no realizó cambios en el partido de Champions League, los pocos minutos no es algo de un solo partido. En la última jornada de Premier League, la ‘Araña’ saltó al campo en el minuto 88, cuatro minutos después de caer el empate del Nottingham Forest.

Sin poca intervención, no pudo ayudar a los ‘Citizens’ con la victoria. Días antes, el atacante no fue parte del importante triunfo ante Arsenal que los llevó al primer lugar del torneo: el argentino no fue una prioridad para los cambios en el duelo del Emirates Stadium.

Álvarez fue titular por última vez el 5 de febrero en la derrota 1-0 ante Tottenham. Aquí fue dupla con Haaland, pero el resultado no respaldó su presencia. Por ahora, el noruego no lleva el mejor momento goleador y Guardiola ha optado por tenerlo en los partidos completos.

Desde que el joven delantero volvió tras celebrar el Mundial conquistado, ha sido suplente en seis ocasiones y titular solo en cuatro. Los dos goles que ha anotado en este periodo han llegado cuando ha arrancado en el once de los ‘citizen’. Sin embargo, lo más preocupante son los pocos minutos que suma cuando arranca en el banco de suplentes.





La explicación de Guardiola por no hacer cambios en City vs. Leipzig

Guardiola habló sobre el empate en Champions League y aclaró la razón por la que no hizo cambios. Incómodo por la pregunta, respondió de manera irónica las preguntas. Asimismo, aclaró que todo se definirá en el duelo de vuelta y no esperaban golear en la ida.

“Yo tengo la opción de hacer hasta cinco cambios pero eso no significa que tenga que hacerlos. Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer”, señaló el estratega quien no hizo uso de la banca de suplentes para este partido, apelando así al buen estado físico de sus dirigidos.





