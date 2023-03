Un nuevo talento sudamericano se sumará a la gran lista de jugadores que dan el salto a Europa. Hablamos de Kendry Paez, la última locura del Chelsea. El volante ecuatoriano de tan sólo 15 años, que milita en el Independiente del Valle, también interesó al Manchester United y Bayer Leverkusen, pero el conjunto ‘blue’ fue el que se aseguró a la nueva joya del fútbol mundial.

Chelsea -al mando del presidente Todd Boehly- ha vuelto a sacudir el mercado internacional con la adquisición de una de las nuevas perlas sudamericanas, que ya ha disputado tres encuentros con el primer equipo (Independiente del Valle), además de marcar un gol en su debut.

El cuadro inglés inicialmente formuló una oferta de 16 millones al club ecuatoriano, la cual fue rechazada. Sin embargo, no tiró la toalla por Páez y ha conseguido cerrar el acuerdo por unos 12 millones de euros más 8 en variables, una cifra al alcance de pocos clubes.

Pese al fichaje, la política y normativa que protege a los jugadores menores de edad, la llegada del juvenil al Chelsea no podrá ser hasta mayo de 2025, cuando Kendry cumpla los 18 años. Hasta entonces, tendrá que seguir en Independiente del Valle o buscar una cesión que, en este caso, para competir en una liga con mayor nivel.

De momento, Kendry Páez está concentrado para el campeonato sudamericano sub-17, que empezará este próximo jueves 30 de marzo en su país natal, Ecuador. Los anfitriones encabezarán el ‘grupo de la muerte’ junto a Chile, Uruguay, Colombia y Brasil. Precisamente frente a esta última tendrán su cita inaugural el próximo viernes, donde se verán las caras con Endrick, reciente fichaje del Real Madrid.

Enfadados en Chelsea con Tuchel

La llegada de Tuchel al Bayern en lugar de Nagelsmann está provocando un terremoto en el mundo del fútbol europeo. El nuevo entrenador del conjunto bávaro, en su primera rueda de prensa aseguró que quiere tener a su gente de confianza a su lado: “Mi cuerpo técnico tampoco estaba preparado, así que muchas gracias a sus familias por su flexibilidad. Arno Michels y Zsolt Löw, que han estado trabajando conmigo durante más de diez años, estarán conmigo. Esperamos sumar a Anthony Barry, que actualmente está en el Chelsea”.

Estas declaraciones no han sentado nada bien en el conjunto de Londres, según informa el medio británico The Telegraph. En Chelsea están muy molestos con su antiguo entrenador, ya que nadie se ha puesto en contacto con ellos para intentar llevarse a Anthony Barry. Que esta intención se haya hecho públicamente antes de que hayan hablado con ellos, es algo que no comprenden y que no ha sentado nada bien en el antiguo equipo de Tuchel.

