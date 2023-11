Uno de los jugadores que más extraña Pep Guardiola en su esquema es, sin duda alguna, Kevin De Bruyne, pieza clave en el triplete histórico que consiguió el Manchester City la temporada pasada. El belga sufrió una rotura en el tendón de la corva que lo alejó de las canchas a inicios de esta campaña. En una reciente entrevista, el mediocampista de 32 años reveló que ya está en la última etapa de su recuperación, y este lunes el entrenador ‘citizen’ dio más detalles de la evolución del futbolista. Asimismo, mencionó cuándo volvería a jugar.

Aunque está sólido en todas sus líneas, al vigente campeón de la Champions League le falta la magia de De Bruyne en la zona ofensiva. En una conversación con Sky Sports, el exjugador del Wolfsburgo se refirió a su proceso de recuperación. “Va bien. Aún nos queda un poco por recorrer, pero ahí estaremos. Si todo va bien, espero volver al Manchester City poco después de Año Nuevo”, dijo el internacional belga.

A un día de volver a jugar la competición más importante de Europa, el extécnico del FC Barcelona se pronunció sobre el regreso de Kevin al terreno de juego. “Si dijo enero, será enero”, fueron sus primeras palabras. “Me hubiera encantado tenerlo toda la temporada, pero ahora tiene una lesión difícil y una cirugía y dijo que sería a finales de diciembre o Año Nuevo, así que será un feliz año nuevo para todos”, añadió.

Finalmente, Guardiola aseveró que no cree que el volante se haya beneficiado mentalmente (por el descanso obligado) luego de varias temporadas intensas de juego como eje central del City. “Creo que hubiera preferido estar con nosotros. Pero ya no tiene 21 años, el tiempo corre y lamentablemente tuvo esta lesión. Tiene que recuperarse. Después de una semana no estará bien, pero incluso desde el banquillo será una buena arma para nosotros”, concluyó.





¿Cuándo fue la última vez que jugó De Bruyne?

Kevin De Bruyne no ha jugado un partido desde que salió cojeando del duelo ante Burnley en el estadio Turf Moor, por la primera jornada de la Premier League. El mediocampista apenas disputó poco más de veinte minutos, luego salió reemplazado por el croata Mateo Kovacic. Esto sucedió el 11 de agosto de 2023. El tiempo de recuperación ha sido largo, pero ya está por llegar a su fin.





¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City?

El equipo de Pep Guardiola volverá a jugar este martes 28 de noviembre, cuando enfrente a RB Leipzig por la quinta jornada del Grupo G de la UEFA Champions League. El conjunto de Mánchester se ubica en el primer lugar de su grupo con doce puntos y ya clasificó a los octavos de final. El equipo alemán también ya está instalado en la siguiente fase, tras sumar nueve puntos.

Por la Premier League, Manchester City recibirá a Tottenham en el partido más atractivo de la jornada 14. En estos momentos, el campeón de la liga inglesa está en el segundo lugar con 29 puntos, solo una unidad debajo del líder Arsenal. Mientras que los ‘spurs’ están en la cuarta posición con 26 puntos. Se viene un partidazo en el Etihad Stadium.





