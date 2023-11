En medio de los cuestionamientos por los resultados de Barcelona en las últimas fechas, Xavi Hernández salió al frente para apagar todo tipo de rumores que lo haría desistir de su continuidad. El estratega agradeció la confianza del club y la constante comunicación que existe entre ambas partes. Sin embargo, no dejó de mostrar su molestia por las críticas de la prensa sobre su trabajo y funcionamiento del equipo.

“Me siento acompañado por el club en todos los sentidos. Hablo a diario con el máximo responsable, que es el presidente y total confianza; con Deco, confianza total, tenemos amistad, saben cómo trabajamos y noto confianza total. Se les tiene que decir muchas cosas a los jugadores por la mentalidad también. Hay que ir a por los partidos desde el primer minuto, es lo que nos está faltando, solo reaccionamos cuando hay una urgencia, en los últimos minutos”, contó.

Respecto a la intensidad de cada partido, Xavi contó que siempre habrá un tema de presión por los resultados y el cómo se juega cada uno en los torneos. De cara a lo que se viene, recordó que también jugarán la Supercopa y ello podría generar nuevamente críticas, pero se entienden por la importancia del club.

“Es lo de siempre, la presión. Me lo decís cada rueda de prensa. Los resultados van a marcar el devenir de la temporada. De aquí un mes, vendrá la Supercopa y me diréis lo mismo. Es el Barça y la presión de estar aquí. No cambia nada, plantear bien los partidos y que los jugadores se sientan bien. Nos jugamos mucho porque es un partido super trascendente para esta competición”, remarcó preguntado por las críticas de nuevo.

Xavi Hernández recibió el respaldo de Joan Laporta. (Foto: Getty Images)

La foto de Laporta con Rafael Márquez

En los últimos días, se hizo pública una foto de Joan Laporta (presidente de Barcelona) con Rafael Márquez, actual DT de las filiales del club. Sin embargo, Xavi descarta cualquier forma de mal interpretar esta situación, asegurando que tiene una buena relación con el mexicano.

“La foto de Laporta con el filial es señal de que estamos unidos. Con nosotros, baja cada partido. Si quieres, te paso la foto de cada partido con el presidente. No hay otra interpretación. Tengo buena relación con el presidente, con Márquez, con Deco, con todos. Sensación de unión y normalidad y de que el presidente hace como con otros equipos como el femenino”, descartó.

Joan Laporta junto a Rafael Márquez con la filial de Barcelona. (Foto: Difusión)

¿Qué se viene para Barcelona?

Barcelona ha entrado a una etapa tensa a finales de 2023 y, si bien es cierto, mantiene intactas sus chances de clasificar a octavos de final en Champions League, jugará este martes ante Porto en el estadio Montjuic. De ganar, accederá a la siguiente etapa en un grupo apretado.

Respecto a LaLiga, se mide este domingo 3 de diciembre en un duro partido ante Atlético de Madrid. El cuadro azulgrana podría tener un termómetro para lo que resta de la temporada. El día 10 del mismo jugará ante Girona.





