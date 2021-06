Le sale competencia y dura al Real Madrid en la puja por Kylian Mbappé, que pese a los intentos, y dichos del PSG, quiere salir del club parisino en este mercado de fichajes de verano. Si bien los ‘blancos’ parecen los mejores posicionados por el tiempo en el que vienen trabajando por el traspaso del francés, en las últimas horas ha entrado en escena nada menos que el Liverpool.

De acuerdo a información que avanza el ‘Daily Star’, el Liverpool quiere volver a recobrar protagonismo tanto en Europa como en la Premier League, luego de una mala temporada, y quiere al francés como punta de lanza del equipo de Anfield Road.

Según el citado medio, el combinado dirigido por Jurgen Klopp quiere convencer a Mbappé de que en el fútbol inglés podría conseguir todos sus objetivos y afrontar esos nuevos retos por los que se está planteando salir de París luego del torneo en el ‘Viejo Continente’.

Sin embargo, el principal problema de los ‘Reds’ no sería tener al Real Madrid como contendiente, sino al propio PSG, que pondrá todos los obstáculos posibles para evitar su salida, y ya ha dicho en varias ocasiones que no venderá a Kylian.

Florentino en silencio

El titular del Real Madrid, Florentino Pérez, fue consultado por un posible traspaso de Mbappé, pero prefirió sortear la pregunta y aseguró que no habla de nadie que no sea del club hasta el momento de su contratación en Chamartín.

“No hablo de jugadores que no están en el Real Madrid. Yo sé lo que quieren los socios. Quieren que estén los mejores. Todo el mundo sabe cuál es mi política. Que jueguen aquí los mejores y mezclen con los jóvenes. Lo equipos tienen que renovarse y estamos en esa etapa de renovación”, explicó.

“No quiero hablar de jugadores que no estén en el Madrid porque es una falta de respeto. La gente confía en mí. Vendrán los que ellos y yo pensemos que son los mejores. Mbappé es de los mejores, pero no está en el Madrid…. Lo mismo para Erling Haaland, no hablo de ellos”, agregó Florentino Pérez en el programa El Transistor de la cadena radial Onda Cero.





