Richarlison ha demostrado en los últimos años ser uno de los delanteros más brillantes del mundo. No por nada ha sido sondeado en más de una oportunidad por grandes clubes como Real Madrid, PSG o Barcelona. Sin embargo, la temporada 2022-23 del futbolista brasileño fue para el olvido. Por las lesiones, estuvo lejos de su mejor nivel, hecho que llevó a Antonio Conte, exentrenador del Tottenham, a criticar duramente su rendimiento. “Su temporada es una mierda”, dijo el italiano, algo que generó fricción con el exatacante del Everton inglés.

A pesar de que lo avergonzó públicamente, Richarlison reveló en diálogo con el streamer brasileño Casimiro, dueño del canal Que Papinho, que al final pudo solucionar todos sus problemas con Conte. Al internacional con la ‘Canarinha’ no le quedó otra que disculparse con el entrenado transalpino.

“Lo arreglamos en el vestuario. Fui blando al haber dicho en la entrevista que necesitaba tiempo y todo. Fue después de la eliminación en Champions, pero luego le terminé pidiendo disculpas. Incluso le dije que si me quería castigar, podía. Ahí lo resolvimos, luego intenté volver otra vez y vino otra lesión. Te guste o no, terminó afectando a mi cabeza también”, dijo el brasileño.

“Conte Era duro, tenía que mostrarle firmeza al grupo también, decir que él está ahí, que sigue mandando. Es su forma de tratar con la gente, con el grupo. Después de que le echaran, le envié un mensaje. Le pedí disculpas porque él fue el tipo que pidió mi fichaje y no pude ayudarlo tanto como él pensaba. Lo mínimo que pude hacer fue disculparme por lo que pasó allí”, agregó.





Richarlison hizo un golazo y se acordó de Antonio Conte. (Foto: Agencias)





Temporada para el olvido





Richarlison llegó al Tottenham con bombos y platillos tras haber brillado con la camiseta del Everton. No obstante, un año después, la contribución del futbolista sudamericano se resumió en tres goles entre todas las competiciones (apenas uno en la Premier).

“A veces la gente solo mira dentro del campo, pero la temporada pasada el fuera del campo también me molestó. Dentro de casa las cosas no iban muy bien, tanto que decidí irme a vivir solo. Ahora vivo con mi prima y mi fisioterapeuta para que me ayuden. He cambiado mucho, mi casa se ha vuelto más liviana, todo se ha vuelto más liviano. Las cosas empezaron a mejorar hacia el final del temporada en el Tottenham, pero las lesiones interferían mucho”, explicó.





