El 'Tocino' Leroy Sané: la estrella en la que Alemania deposita su esperanza

Más conocido como ‘tocino’. Un jugador de las canteras del prestigioso club alemán, Schalke 04, de la misma ciudad que un crack como Mezut Özil y producto del cruce de dos seres genéticamente favorecidos por sus condiciones atléticas: su padre es un exfutbolista y su madre fue medallista olímpica en gimnasia. Sin duda, dos componentes que ayudaron a la calidad del futbolista alemán, quien es figura del Manchester City y uno de los indicados para conquistar el mundo del fútbol en los próximos años. Esta es su biografía.

Del barrio de Özil

Padres de Leroy: futbolista senegalés y gimnasta francesa. Padres de Leroy: futbolista senegalés y gimnasta francesa.

Leroy Sane nació un 11 de enero de 1996 en Essen, distrito alemán. Es hijo de padres atletas e inmigrantes: su papá fue futbolista nacido en Senegal y su madre gimnasta francesa.

“Jugué mucho con mi padre cuando era chico. Mi hermano y yo siempre le decíamos que debía jugar con nosotros. Se convirtió en nuestro entrenador personal. Nuestro padre fue muy disciplinado, tal y como lo era en su ámbito profesional”, comentó Sane en una entrevista.

No pensó en ser futbolista

Padre de Leroy Sane y su hermano. Padre de Leroy Sane y su hermano.

A diferencia de muchos jugadores -hoy cracks del fútbol mundial-, la primera intención sobre su futuro para Leroy Sane no estuvo en el balompié. En una entrevista, hace muchos años, el extremo alemán confesó que él quiso ser astronauta.

“ Nunca quise ser futbolista. Pensé en convertirme en astronauta, pero más tarde me di cuenta que no era mi vocación. Cuando era de 16 o 17 años, no asistía a fiestas. Solo tenía un hobby: el balón”. dijo.

Schalke, su primer amor

Leroy Sane en Schalke 04. (Getty) Leroy Sane en Schalke 04. (Getty)

A la edad de ocho de años, el pequeño Leroy dejó su barrio de Wattenscheid donde creció para irse a Schalke. Si bien se unió al equipo de Gelsenkirchen a esa edad, pasó tres años jugando en Leverkusen antes de regresar al equipo minero en el 2011.

Tres años más tarde, firmó su primer contrato profesional. Schalke le brindó la oportunidad de hacer realidad sus sueños de la infancia y avanzar paso a paso hasta llegar a la Selección de Alemania.

Su debut se dio un 20 de abril de 2014 ante el Stuttgart, cuando reemplazó a Max Meyer faltando tan solo 13 minutos para que culmine el encuentro. Cayeron esa noche, pero sirvió para que hicieron su presentación a nivel nacional -e internacional-.

No duraría mucho en Alemania

Leroy llegó en el 2016 al City. (Getty) Leroy llegó en el 2016 al City. (Getty)

Desde que apareció, todos sabían en el país teutón que estaban frente a un crack. Apenas dos temporadas después, estaba dando el salto al Manchester City, al que llegó en agosto del 2016 para quedarse cinco temporadas.

Su traspaso supuso 45 millones de euros para el Manchester City, convirtiéndose así en el fichaje alemán más caro de la historia en aquel momento.

La selección nacional

Sane. (Getty) Sane. (Getty)

El 28 de agosto de 2015, Sané recibió su primera llamada a una selección nacional. Fue la Sub-21 bajo las órdenes de Horst Hrubesch para un amistoso internacional y, el 3 de septiembre 2015, hizo su debut en la victoria de Alemania por 2-1 contra Dinamarca, para de la preparatoria para el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA.

Tres meses después, llegaría la absoluta. El 13 de noviembre hizo su debut en un amistoso ante Francia, una fecha que pocos olvidarán, ya que aquel día, la capital francesa sufrió atentados terroristas y una de los lugares afectados fue el Estadio Parque de los Príncipes.

Pep Guardiola, su máximo referente

Guardiola siempre ha dicho que Sane es un crack mundial y en poco estará al nivel de los mejores. (Getty) Guardiola siempre ha dicho que Sane es un crack mundial y en poco estará al nivel de los mejores. (Getty)

Si bien Sane tuvo como referentes durante su crecimiento a jugadores como Ronaldinho o Lionel Messi, su mentor es el técnico español, quien terminó por seducirlo cuando entrenó en Alemania al Bayern Munich.

Esos tres años de Pep en Alemania fueron fundamentales para, cuando decidió marcharse a Inglaterra, se lo llevara al Manchester City.

Una operación inolvidable

Sane antes de la Confederaciones 2017. (Getty) Sane antes de la Confederaciones 2017. (Getty)

Una de las anécdotas que pintan la carrera de Sane sucedió en el 2017. Fue convocado para la Copa Confederaciones (que terminó conquistando Alemania) por Joachim Löw, pero no la disputó, pues se realizó una cirugía estética en la nariz y eso no le permitió estar con el seleccionado nacional.

Dicha circunstancia le valió estar entre los jugadores ‘problemáticos’ para el técnico alemán, quien a pesar de su gran rendimiento, no lo convocó para el Mundial de Rusia 2018. Aquella decisión fue muy discutida por la prensa mundial y hasta se dijo que renunciaría a la selección.

Hoy, el futbolista alemán considera no seguir en Inglaterra y volver a su país. El equipo que le ha demostrado mucho interés es el Bayern Munich, quienes pagarían por su retorno a la Bundesliga. Además, le ayudaría en su misión de volver a enamorar a Löw y seguir siendo considerado para el 'Mannschaft'.

► De Luka a Luka: Jovic rompió a llorar en el vestuario por 'culpa' de Modric



► Goles a la vista: Zidane le asigna un nuevo rol a Hazard para ayudarlo de cara al arco



► En determinación no le ganas: Tévez reveló el día en el que quiso 'tomarle el pelo' a Cristiano Ronaldo



► Que no se lesione, por favor: el pedido de Kovac a Tite para que proteja a Philippe Coutinho