Cuando el Mundial se acerca, las alarmas de lesiones son una presión latente. Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue cambiado en el partido de Aston Villa vs. Newcastle por la Premier League. El portero de la Selección de Argentina sufrió un golpe en la cabeza tras un fuerte choque con un defensa de su propio equipo. Luego del impacto pudo reponerse, pero minutos después pidió su cambio en el partido.

Sumado al mal momento que vive el club en la Premier League y el reciente cambio de director técnico, parece sumarse un problema más con la lesión del portero titular. En el intento de coger un balón, ‘Dibu’ chocó con Mings y se mantuvo tendido en el campo de juego.

Los médicos corrieron rápidamente a atenderlo y se repuso para seguir en el partido aparentando una rápida recuperación. Sin embargo, luego de recoger otro balón aéreo, no pudo más y se tiró en el césped para mantenerse en reposo y pedir el cambio de inmediato.

De confirmarse una grave lesión o tiempo prolongado de recuperación, este sería un nuevo problema para la Selección de Argentina de cara al inicio del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni mantienen la duda de Paulo Dybala y Ángel Di María.

El caso de Paulo Dybala es mucho más incierto porque ya lleva más de medio mes de recuperación y no se sabe más detalles si llegará o no a la Copa del Mundo. Según José Mourinho, DT de AS Roma, es difícil que vuelva a jugar hasta el año 2023.

Por el lado del ‘Fideo’, la idea es que llegue con más minutos aunque ya no sería utilizado por Juventus en la temporada previa a la cita futbolística de selecciones. Su presencia todavía parece ser un hecho y dependerá de Scaloni realizar el llamado en la lista oficial.

