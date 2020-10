El belga Kevin de Bruyne se ha referido a la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City en la próxima temporada después de que uno de los directivos del club mancuciano confirmara que en Etihad no han renunciado al sueño de fichar al argentino una vez termine su etapa en FC Barcelona.

En declaraciones al portal ‘Goal’, De Bruyne, en respuesta a Omar Berrada, director de operaciones del club inglés, afirmó que la llegada de Messi es algo que poco le preocupa. Se dé o no el fichaje del crack argentino, el volante de los ‘Citizens’ cree que en la plantilla sobra la calidad.

“No me importa ser honesto. Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento”, aseguró Kevin de Bruyne tras ser consultado por el real interés del City por Messi.

En diálogo con ‘The Athletic’, Berrada reconoció a mitad de semana que la trascendencia del fichaje de Leo valdría cualquier inversión del Manchester City.

“Messi es un talento increíble, es alguien que puede tener un impacto espectacular en cualquier club del mundo y de manera inmediata. Es el mejor del mundo y es una excepción a posibles inversiones fuera de lo común”, argumentó en cuanto a la posible llegada del argentino a Manchester.

“El hecho de que se hable de su fichaje por el Manchester City demuestra lo que ha crecido la entidad en los últimos años. Hoy tenemos a los mejores talentos de su generación y tuvo la posibilidad de jugar con nosotros”, añadió el directivo.

Lionel Messi decidió quedarse en Barcelona para evitar librar un juicio contra el equipo donde hoy es una leyenda. Sin embargo, su contrato finaliza en junio del 2021 y las puertas del Etihad Stadium vuelven abrirse para el argentino.

